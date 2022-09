英王室官網「成員名單」更新　哈利、梅根順位幾乎墊底

▲英國王室官網前4名分別是國王、王后、凱特王妃、愛德華王子。(圖/翻攝自Members of The Royal Family)

記者林彥臣/綜合報導

英國王室官網更新了最新的王室成員名單,家族成員的排序相當有玄機,前4名分別是國王查爾斯三世(King Charles III)、王后卡蜜拉(The Queen Consort)威爾斯王妃(The Princess of Wales)凱特、威塞克斯伯爵愛德華王子(The Earl of Wessex,國王親弟,繼承順位第13),第5位才排到「威爾斯親王」(Prince of Wales)威廉王子。

▲威廉王子排在第5。(圖/翻攝自Members of The Royal Family)



另外墊底的3位,分別是薩塞克斯公爵(Duke of Sussex)哈利王子、薩塞克斯公爵夫人(Duchess of Sussex)梅根,他們夫妻的排序順位,只贏過爆出性侵未成年少女的約克公爵(The Duke of York,國王親弟)安德魯王子。

▲哈利、梅根排序幾乎墊底,只贏過爆出性侵案的安德魯王子。(圖/翻攝自Members of The Royal Family)



網站內關於梅根地介紹相當簡短,公爵和公爵夫人已退出王室高級成員,他們平均分配在英國和北美生活的時間,繼續履行對女王、英聯邦和他們的贊助人的職責,英國的浮若閣摩爾別墅(Frogmore Cottage)仍然是他們的家。

安德魯王子的介紹則更短,今年1月13日,經女王批准和同意,他的軍銜和王室贊助權已歸還給女王,將不再履行任何王室公職。

