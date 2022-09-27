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英王室官網「成員名單」更新　哈利、梅根順位幾乎墊底

▲▼英國王室官網的成員名單排序有玄機。（圖／翻攝自Members of The Royal Family）

▲英國王室官網前4名分別是國王、王后、凱特王妃、愛德華王子。（圖／翻攝自Members of The Royal Family） 

記者林彥臣／綜合報導

英國王室官網更新了最新的王室成員名單，家族成員的排序相當有玄機，前4名分別是國王查爾斯三世（King Charles III）、王后卡蜜拉（The Queen Consort）威爾斯王妃（The Princess of Wales）凱特、威塞克斯伯爵愛德華王子（The Earl of Wessex，國王親弟，繼承順位第13），第5位才排到「威爾斯親王」（Prince of Wales）威廉王子。

▲▼英國王室官網的成員名單排序有玄機。（圖／翻攝自Members of The Royal Family）

▲威廉王子排在第5。（圖／翻攝自Members of The Royal Family）

另外墊底的3位，分別是薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈利王子、薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根，他們夫妻的排序順位，只贏過爆出性侵未成年少女的約克公爵（The Duke of York，國王親弟）安德魯王子。

▲▼英國王室官網的成員名單排序有玄機。（圖／翻攝自Members of The Royal Family）

▲哈利、梅根排序幾乎墊底，只贏過爆出性侵案的安德魯王子。（圖／翻攝自Members of The Royal Family）

網站內關於梅根地介紹相當簡短，公爵和公爵夫人已退出王室高級成員，他們平均分配在英國和北美生活的時間，繼續履行對女王、英聯邦和他們的贊助人的職責，英國的浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage）仍然是他們的家。

安德魯王子的介紹則更短，今年1月13日，經女王批准和同意，他的軍銜和王室贊助權已歸還給女王，將不再履行任何王室公職。

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