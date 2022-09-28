哈利梅根脫離王室內幕曝！曾向女王提5項協議　「占盡便宜」被狠拒

▲英國哈利與妻子梅根。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

自從英國女王伊莉莎白二世駕崩後，英國王室便如同大浪中搖擺的孤船，各種風波謠言不斷！英國《泰晤士報》記者瓦倫丁洛（Valentine Low）在新書中爆料，其實當年哈利王子與夫人梅根脫離英國王室前，曾向女王提出5項協議，作為繼續留在王室的條件，結果協議內容過於貪心，遭女王直接拒絕。

瓦倫丁洛在新書《朝臣：王冠背後的暗藏權力》（暫譯）指出，其實哈利與梅根的危機早在兩人宣布退出王室的2020年1月就開始了，梅根在談判過程中認為自己遭曲解而感到不開心，「如果機構的其他部門沒有意識到這一點，即使他們（哈利、梅根）的要求頗不合理......脫離王室談判永遠不會圓滿結束。」

在談判過程中，女王伊莉莎白二世曾經緊急召開會議討論，針對哈利夫婦提出的「5項協議」進行審議，女王曾經針對核心內容做出裁示，「要留在王室、亦或不留，沒有任何妥協餘地，不能選擇部份參與王室活動、卻又部份退出」，意思是不能享受王室特權的同時又在外頭以王室名義賺錢。

其中，哈利梅根所提出的5項提議包括：得以繼續留在英國王室、每年哈利夫婦倆准許放假1個月、允許夫婦倆擁有更多可以自主的時間、每年參加一定數量的王室活動、允許財務獨立。

在最後一項「允許財務獨立」的談判中，哈利、梅根可望與串流影音平台Netflix、Spotify簽署合約，被認為是違反牽涉王室成員不得從事商業活動的鐵律。因此，最後女王認為，哈利、梅根不能享盡王室特權，卻又想在外面賺錢，宣告協商破局。

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