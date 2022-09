英國王室官網更新了最新的王室成員名單,家族成員的排序相當有玄機,前4名分別是國王查爾斯三世(King Charles III)、王后卡蜜拉(The Queen Consort)威爾斯王妃(The Princess of Wales)凱特、威塞克斯伯爵愛德華王子(The Earl of Wessex,國王親弟,繼承順位第13),第5位才排到「威爾斯親王」(Prince of Wales)威廉王子。