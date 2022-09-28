英「新版國王鈔票」還要再等2年！樣式年底揭曉　2024年中開始流通

▲英國國王查爾斯三世登基後，英國貨幣也將進行改版。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

在位70餘年的英國女王辭世後，原本印有女王伊莉莎白二世肖像的紙鈔、硬幣須全面改版。英國央行「英格蘭銀行」（Bank of England）27日公布消息，今年底將推出4種幣值的新版鈔票，上頭印有現任英國國王查爾斯三世的肖像，但估計要等到2024年年中才會真正開始在市場上流通。

綜合英國媒體報導，英格蘭銀行表示，印有查爾斯國王肖像的新版紙鈔將於年底推出，承襲目前的材質設計，將國王肖像印於鈔票正面，防偽區則以透明浮雕方式呈現，分別有5英鎊、10英鎊、20英鎊和50英鎊等4種幣值，不過預計要等到2024年年中才會開始流通。

▲印有英國女王肖像的5英鎊幣值鈔票。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

英格蘭銀行稱，為了將環境、財政方面衝擊降到最低，現有的伊莉莎白二世女王紙鈔將作為法定貨幣，只有在紙幣磨損或損毀時才會停止流通，未來印有國王和女王不同君主肖像的新舊紙鈔將會同時在市場上流通。

英國皇家鑄幣廠執行長則表示，首批查爾斯國王肖像的硬幣，將根據銀行和郵局的需求進入市場，「這意味著查爾斯國王和伊莉莎白女王的貨幣未來將同時流通很多年。」目前，英國有超過470萬張紙鈔、約290億枚硬幣正在流通。而世界歷史上，不同君主的貨幣共存流通是很常見的做法。

由於查爾斯國王的繼位，英國護照、貨幣、郵票、郵筒、軍警制服、國歌歌詞都必須更改，替換女王肖像，修整徽章樣式，工程浩大，耗費成本不容小覷。

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