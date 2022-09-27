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「林佳龍有機會翻轉新北」　鄭文燦首站台：我在民調落後下勝選

▲鄭文燦、卓榮泰替林佳龍站台。（圖／記者蘇晏男攝）

▲鄭文燦替林佳龍站台。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

桃園市長鄭文燦與前民進黨主席卓榮泰今（27日）下午替民進黨新北市長候選人林佳龍站台。鄭文燦表示，林佳龍民調在逐步拉近，自己曾經在民調落後情況下寫下驚嘆號，翻轉桃園，他認為林也會有機會翻轉新北，且會成為非常好的市長。

鄭文燦27日出席「四大社團挺林佳龍後援會成立大會」，他受訪時被問尋求連任的新北市長侯友宜民調目前領先，林佳龍有辦法翻轉嗎？鄭文燦回應，他跟林佳龍認識超過30年，很了解林的能力，林對於城市的治理、轉型，有非常好的研究，其城市治理白皮書過，寫得非常好。

鄭文燦說，新北市為台灣最大直轄市，需要的不是一件事情、一個方面或一種建設，而是需要整體城市治理，這方面林佳龍有那份遠見、魄力跟執行力，一定可以做好市長。

鄭文燦表示，林佳龍民調在逐步拉近，民意在逐步凝聚，以他過去經驗，他也曾經在民調落後情況底下，寫下驚嘆號，翻轉桃園，因此他認為林佳龍會不斷拉近，也會有機會翻轉新北。身為林佳龍競選團隊總督導，他有信心，林佳龍會成為非常好的市長，且會越來越強。

鄭文燦致詞時打趣道，在林佳龍參選新北市長的過程，他有盡一份心力，希望林承擔全台灣六都領頭羊，就好像之前害到卓榮泰做主席一樣，他有責任幫忙林佳龍助選，相信林會成為新北有史以來最能夠推動城市轉型的好市長。

對於鄭文燦站台，林佳龍受訪說，鄭文燦在社團具影響力，身為他的競選團隊總督導，包括涉及社團的動員、很多選戰策略；新北緊鄰桃園市，很多政策，希望新北跟桃園密切合作，打造共同生活圈。

針對鄭文燦致詞時提到希望林佳龍承擔選新北市長的責任，林佳龍表示，他接受徵召同時，鄭文燦出面號召野百合學運世代，一起呼籲推薦他參選新北，也感謝鄭擔任總督導。

林佳龍說，鄭文燦在新北的影響力也很大，「他不但是鼓勵我出來參選，他也把新北市的選舉作為他能夠發揮、能夠輔選的重要選區」，新北跟桃園聯合競選，未來有多共同政策，包括未來的聯合造勢。

今日是鄭文燦與卓榮泰首次替林佳龍參選新北市長造勢站台，但因行程因素，鄭在致詞完就先行離去，並未與林同台。

▼卓榮泰替林佳龍站台。（圖／記者蘇晏男攝）

▲▼鄭文燦、卓榮泰替林佳龍站台。（圖／記者蘇晏男攝）

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