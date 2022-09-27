周玉蔻要告柯文哲、蔣萬安誹謗　王鴻薇：蔣沒告她就很客氣了

▲周玉蔻28日將對柯文哲、蔣萬安提告毀謗。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

資深媒體人周玉蔻連日猛打國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴陳年緋聞，並直指緋聞女主角是前中姐張淑娟，反遭張按鈴提告，周隨即對張道歉。但她今突竟宣布將於28日10點赴北檢提告台北市長柯文哲及蔣萬安誹謗，控訴民進黨內某立委放話，讓她成為藍白聯手擊殺的沙包。對此，台北市議員王鴻薇直言，「蔣萬安沒有告她就非常客氣了」。

王鴻薇說，周玉蔻行為很張狂，實則很怕被告，「她就是敗訴女王，她被那麼多人告然後都敗訴，我都不曉得她怎麼好意思站在台北地方法院前，多少次法院認證你是胡說八道的人」。

王鴻薇說，現在周玉蔻又要提告蔣萬安、柯文哲，這就是轉移焦點，「其實真正抹黑、抹黃、亂潑髒水的，就是周玉蔻，人家沒有告你就非常客氣，我一直覺得蔣萬安沒有告她就非常客氣了」，還好意思反客為主，先下手為強，先下手不代表你是對的。

「我今天還是要再重申，全民一起跟NCC、民視檢舉。」王鴻薇直言，媒體界真的不能再容許這樣的敗類，在選舉裡翻雲覆雨，把所有選舉搞到一個非常骯髒。

王鴻薇強調，周玉蔻現在要告人，會再加一個敗訴，過去告黃光芹敗訴，告朱學恆、告朱凱翔連起訴都沒有，告人經驗也很豐富，但最後都以敗訴獲不起訴結案，浪費司法資源，胡告亂告就是周玉蔻」。