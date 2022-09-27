王鴻薇曝張淑娟現況　聽到周玉蔻聲音「哭到發抖」

▲張淑娟按鈴提告周玉蔻 周玉蔻到場與王鴻薇吵架。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

張淑娟遭媒體人周玉蔻點名指控涉入蔣孝嚴緋聞案，26日在國民黨台北市議員王鴻薇的陪同下，到北檢按鈴申告，受訪時聲淚俱下控訴自己遭汙衊。王鴻薇27日受訪時透露，當時張淑娟哭到發抖，「任何一個人被霸凌或被凌辱後，對於霸凌她的人，不要說看到人，聽到聲音都會害怕」。

王鴻薇下午受訪時回顧昨天在北檢前的爭執狀況，指張淑娟提告後出來，周玉蔻又突然跑來，一直說要道歉，「這種做法根本就是騷擾」，大家也從影片上聽得出來，張小姐還是哭得很厲害，因為她對這樣的羞辱方式真的深惡痛絕。

「其實任何一個人被霸凌或被凌辱後，對於霸凌她的人，不要說看到人，聽到聲音都會害怕。」王鴻薇說，張淑娟昨天其實哭得蠻厲害、哭到發抖，「聽到聲音都發抖了，更何況要用這樣的方式去鬧場、騷擾？」

王鴻薇也透露，張淑娟昨天發Line，感謝在她求助無門的時候願意幫助她，「後來我打電話給她，她聲音比較平復」；王鴻薇說，自己是傳達很多媒體朋友都想邀約她上節目，但她現在不想，說實在她也真的不想再被打擾，「我也說我不會安排任何媒體。我後來才在臉書做這樣的聲明。我昨天確實跟她有Line跟電話」。

王鴻薇說，周玉蔻很會用其他事情想要轉移她霸凌人家、欺負人家，她是一個色厲內荏的人，表面上很猖狂，其實很怕被告。

王鴻薇透露，上星期五幫張淑娟傳達要提告前，周玉蔻從來沒有來試圖要聯絡張、沒有試圖查證，「一直到上禮拜五知道張淑娟要告她，她就找一些媒體人去找張的電話」，她就是故技重施，想要用求情或威脅利誘的方式，讓張淑娟不要提告。到了禮拜一，再跑過來假情假意說要道歉，「事實上她是騷擾，就是要讓張小姐沒有機會跟社會大眾說明」。