共創雙贏　南消第六大隊結合東陽企業義消成軍！

▲台南市消防局第六救災救護大隊，在安南區東陽實業廠廠區，辦理企業義消演練及成軍典禮，展示消防局推動企業義消的成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第六救災救護大隊，26日上午10時30分在安南區東陽實業廠廠區，辦理企業義消演練及成軍典禮，展示消防局推動企業義消的成果，藉由該企業義消組織成立，透過消防局協助訓練工廠員工成為義消，於發生意外事故時可第一時間即時應變保護公司財產。



東陽企業義消並能結合消防單位救災作業與指揮體系，更有效率執行救災任務；現場由消防局楊宗林副局長及東陽實業廠吳永茂副董事長共同主持效閱，並由第六大隊吳春標義消大隊長授予義消鳳凰旗，儀式圓滿成功。



東陽實業廠位於台南市安南區，占地15萬餘坪，為全球最專業的的汽車內外觀部品供應企業，包括汽車塑膠、鈑金、風扇馬達、模具等，供應全球各大汽車市場的零件部品。員工人數超過3200人，同時在大陸、美國、歐洲共有23個投資據點。鑒於工廠存放大量易燃的汽車塑膠原料及半成品，一旦發生火災公司不但財產損失慘重，還會造成當地嚴重空氣汙染，東陽企業為響應台南市消防局的企業義消推動，強化自身災害應變能量，自行招募廠內員工加入義消行列，在災害應變時期擔任初期救災以及後續協助消防單位諮詢的重要角色。



第六大隊大隊長邱淵明表示，目前正與廠方規劃討論廠內各區域搶救佈署計畫，未來東陽企業義消成員除了針對自衛消防編組各任務擔任種子教官、災害初期應變處置外，更是消防搶救指揮系統進一步延伸，藉由統一搶救術語及無線電通訊引導，萬一災害發生，這些企業義消兄弟本身為廠區災害應變組織人員，可提供救災所需完整資訊及協助消防局更快佈署消防戰力至正確位置，提早阻斷火勢，減少鉅額財產損失。



消防局長李明峯表示，業主鼓勵員工加入企業義消，若廠房發生火警等狀況，能第一時間自主防災，而企業義消在專業消防員訓練下，還可成為企業內部自衛消防編組的種子幹部。特別感謝東陽企業注重消防安全，除了落實平時的自衛消防編組演練，另外擇廠內優秀人員9名培訓組成企業義消隊伍，經過本局教官指導基本消防裝備著裝及滅火訓練，使企業義消員工於災害發生當下及時應變處置，有效減少人員傷亡及財產損失，達到預防重於治療的成效。