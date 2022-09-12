全方位提升消防戰力　南消四大隊首創利用測力板量測評估肌力表現

▲台南市消防局第四大隊首創利用爆發力測試戰術體能訓練，讓消防猛男戰力值可以科學數值化肉眼可見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

面對多樣複雜災難型態，消防人員須仰賴卓越體能及專業救助技術執行執行各項救援任務，含括當各項山難、水域、車禍或局限空間救援等，台南市消防局第四大隊12及13日，分兩梯次辦理2022年度下半年救助複訓及車禍救援訓練，同時首創利用爆發力測試戰術體能訓練，讓消防猛男戰力值可以科學數值化肉眼可見。

沒有檢測你都是在猜測，此次訓練有別於以往制式的體能測驗，由通過國立體大運動表現團隊江杰穎老師授證課程「運動評估專家，SAS」的小隊長謝政宏，透過測力板針對受測消防人員的CMJ（反向跳）及SJ（蹲跳）做檢測，可清楚了解每個消防人員目前的peak power和跳躍高度，且根據國外文獻顯示一線消防人員在垂直跳表現傑出的，相對工作表現能力也會呈現正相關及有較少的職業傷害，但檢測出來的資料只是受測者當下的肌力特質，並不是代表絕對的好壞，需要依照任務特性和課表週期安排會有不同的需求和解讀，透過數據分析了解消防人員需要加強的能力，以改善消防人員體能訓練方針及追蹤成效。

所以檢測除了要收集資料，更重要的是後續的分析和應用；此外在繩索救援訓練時，除利用運用配發新式下降器ID、ASAP放墜器及全身式吊帶等先進繩索救助器材裝備，首次嶄新利用發光照明繩索，模擬夜間或坑道內黑暗空間救援搜索，摸黑中利用導引照明繩進行救援或緊急撤退，可以更安全迅速，展現消防人員救災技術不斷創新與突破。

第四大隊大隊長蔡國保指出，本次訓練除進行繩索救援技術的觀念講解及實地演練，特別邀請到消防署車禍救援挑戰賽優勝隊伍中的成員－特搜分隊蔡俊鴻及許俊塘擔任車禍救助教官，專業講解車禍救助的基礎概念及現場環境安全評估，傾囊相授各項車體支撐、破壞及人員脫困等技術，確保兼顧車禍救援工作效率及安全。

消防局長李明峯表示，消防局應隨時勢潮流脈動，面對複雜化的新形態災害，以不斷吸取發展新的救災技術的前瞻思維，因應複雜多變且日新月異的各類災害，包括最近很夯在科技廠房火災、電動車及太陽能光電等創新災害上不斷求新突破，方能與時俱進，打造健康安居好台南。