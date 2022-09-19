南消一大隊配合樹人國小　921地震消防宣導及演練

▲台南市消防局第一大隊後壁分隊，配合後壁區樹人國小進行921地震防災演練暨宣導，並針對地震發生時的相關應變措施一一講解。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第一大隊後壁分隊，每年921防災日皆會配合後壁區樹人國小進行921地震防災演練暨宣導，並針對地震發生時的相關應變措施一一講解。

這次宣導訓練主要為當地震引發災害時之通報及初期作為、火災發生及啟動自衛消防編組機制、避難引導演練、滅火搶救演練等項目，期能透過經常性宣導及演練強化該校師生初期應變及通報能力，宣導防災觀念及安全，落實火災初期自救及避難疏散。

透過平時的自衛消防編組演練，可提升師生及相關協助人員當火災發生時的初期應變能力，並深耕防震、防火、減災等知識，於災害發生時當下及時應變，減少人員傷亡及財產損失，達到預防重於治療的成效。

第一大隊大隊長石家源表示，台灣位於地震活躍區，花蓮18日才發生6.8級地震，傳出建築物倒塌的災情，如果場所每個人都能未雨綢繆，平時就建立居安思危的憂患意識，秉持「多一分防災準備，少一分災害損失」理念，降低災害風險及財產損失，所謂「防災重於救災，離災優於防災」，希望大家共同努力，打造出一個零災難、幸福快樂城市。