　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南消一大隊配合樹人國小　921地震消防宣導及演練

▲台南市消防局第一大隊後壁分隊，配合後壁區樹人國小進行921地震防災演練暨宣導，並針對地震發生時的相關應變措施一一講解。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第一大隊後壁分隊，配合後壁區樹人國小進行921地震防災演練暨宣導，並針對地震發生時的相關應變措施一一講解。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第一大隊後壁分隊，每年921防災日皆會配合後壁區樹人國小進行921地震防災演練暨宣導，並針對地震發生時的相關應變措施一一講解。

▲台南市消防局第一大隊後壁分隊，配合後壁區樹人國小進行921地震防災演練暨宣導，並針對地震發生時的相關應變措施一一講解。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次宣導訓練主要為當地震引發災害時之通報及初期作為、火災發生及啟動自衛消防編組機制、避難引導演練、滅火搶救演練等項目，期能透過經常性宣導及演練強化該校師生初期應變及通報能力，宣導防災觀念及安全，落實火災初期自救及避難疏散。

▲台南市消防局第一大隊後壁分隊，配合後壁區樹人國小進行921地震防災演練暨宣導，並針對地震發生時的相關應變措施一一講解。（圖／記者林悅翻攝，下同）

透過平時的自衛消防編組演練，可提升師生及相關協助人員當火災發生時的初期應變能力，並深耕防震、防火、減災等知識，於災害發生時當下及時應變，減少人員傷亡及財產損失，達到預防重於治療的成效。

▲台南市消防局第一大隊後壁分隊，配合後壁區樹人國小進行921地震防災演練暨宣導，並針對地震發生時的相關應變措施一一講解。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第一大隊後壁分隊，配合後壁區樹人國小進行921地震防災演練暨宣導，並針對地震發生時的相關應變措施一一講解。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第一大隊大隊長石家源表示，台灣位於地震活躍區，花蓮18日才發生6.8級地震，傳出建築物倒塌的災情，如果場所每個人都能未雨綢繆，平時就建立居安思危的憂患意識，秉持「多一分防災準備，少一分災害損失」理念，降低災害風險及財產損失，所謂「防災重於救災，離災優於防災」，希望大家共同努力，打造出一個零災難、幸福快樂城市。

▲台南市消防局第一大隊後壁分隊，配合後壁區樹人國小進行921地震防災演練暨宣導，並針對地震發生時的相關應變措施一一講解。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「3D剪裁」PLAYBOY平口褲超優惠！包覆性、舒適度都滿分

ET快訊
快訊／台74線6車連環撞！拖板車撞爛休旅回堵2公里
從便便看健康！臭到爆恐是癌「3類型快就醫」
回顧女王96年歲月「從黑白到彩色」　白金漢宮感人影片致敬
人行道寫「4字標語」超諷刺　一張照片讓人搖頭：行人的悲哀
86歲父約會騙稱「跟男老師旅遊」　吳淡如喊話網友別拆穿
雲林惡火噬25車驚見「稀有車款」　網嘆：又少一台了
狠男跟騷女同事殘忍殺人！韓政府「不保護凶嫌」公開個資

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南消一大隊配合樹人國小　921地震消防宣導及演練

新北獸醫師拯救生命不缺席　寵物醫療健康抗疫守護者

八德運動中心天花板震落　廠商黑歷史曝光「210次違法、工人被砸死」

桃園八德運動中心羽球館天花板震塌　市府負起全部責任

地震頻傳　黃偉哲指示對全市164座40年以上橋樑進行特別檢測

雲林縣府推動臺西及口湖友善釣魚平台　預計11月中旬完工

雲林國際農業機械暨資材展閉幕　累計50萬人次、現場交易近6億

餘震搖不停...高雄連夜「橋梁健檢」初步結果曝　3天內檢測完成

台東+195新增1死　住院收治人數20人

台東地震餘震不斷　屏東縣政府對縣內1165座橋樑加強檢測

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

地震來襲！孫抱住阿嬤26秒　成「人肉防護罩」暖喊：別怕

王心凌挑戰不被認出：叫我楊丞琳！　嗆汪東城「年紀大還偶包重」XD

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

花蓮高寮大橋斷裂整個塌陷　東里站雨棚掉落壓到自強號

南消一大隊配合樹人國小　921地震消防宣導及演練

新北獸醫師拯救生命不缺席　寵物醫療健康抗疫守護者

八德運動中心天花板震落　廠商黑歷史曝光「210次違法、工人被砸死」

桃園八德運動中心羽球館天花板震塌　市府負起全部責任

地震頻傳　黃偉哲指示對全市164座40年以上橋樑進行特別檢測

雲林縣府推動臺西及口湖友善釣魚平台　預計11月中旬完工

雲林國際農業機械暨資材展閉幕　累計50萬人次、現場交易近6億

餘震搖不停...高雄連夜「橋梁健檢」初步結果曝　3天內檢測完成

台東+195新增1死　住院收治人數20人

台東地震餘震不斷　屏東縣政府對縣內1165座橋樑加強檢測

謝國樑稱當選就送5萬部Gogoro　林右昌列預算批：還沒當選就跳票！

美股開盤道瓊下跌200點　聯準會會議前利率持續走高

夏月電價新制工商團體支持　工總：盼儘快公佈非夏月電價降幅

台東6.8強震全台532校受損　災損金額累積1億1570萬元

快訊／台74線6車連環撞！拖板車撞爛休旅　太原匝道前回堵2公里

花東震災清查　投保率太低！商業地震險恐僅賠1600萬

台灣駐英代表「同等待遇」悼唁女王　中國外交部：令人不齒

LE SSERAFIM采源竟因「化妝品品牌」惹議！　日網怒喊：公司出來解釋

美國航母雷根號將訪韓國！參加美韓聯合軍事演習　2018年以來首見

凱特王妃珍珠鍊淚別英女王　夏綠蒂公主別馬蹄胸針致敬曾祖母

地方熱門新聞

八德運動中心天花板整片震落　廠商黑歷史曝光

4台百萬重機被搖倒！全摔在一塊

1.2萬高雄人嗨迎白沙屯媽祖喊「我愛你」！

黃偉哲呼籲民眾地震時勿搭乘電梯

玉里小七驚傳第五人受困！生命探測器搜救中

牆倒屋塌睡家門口...展望會關切受助戶

勞工局假日替弱勢家庭修繕送暖

夏日嘉年華市集登場　創業店家展示成果

台南市長最新民調曝光！

餘震搖不停...高雄連夜「橋梁健檢」結果曝

清水部落聯外道路落石　滿地黃泥交通中斷

快訊／台中驚傳受刑人陳坤和逃逸！

營建署：非必要暫緩進入國家公園步道

台東地震餘震不斷　屏東縣對縣內橋樑加強檢測

更多熱門

相關新聞

八德運動中心疑燈箱出包　救國團回應

八德運動中心疑燈箱出包　救國團回應

18日花東發生芮氏規模6.8強震，深度7公里，最大震度6強，10縣市震度4級以上。而桃園市八德國民運動中心也傳出災情，5樓羽球場天花板嚴重崩塌，有民眾質疑是負責管理的救國團燈箱工程惹禍，對此，救國團19日澄清，救國團接手後即發現八德運動中心工程有多項缺失，且經專家初步勘查，天花板陷落與近日工程無關，「呼籲外界勿因政治因素，隨便甩鍋。」

地震黃金12秒　別讓自尊葬送性命

地震黃金12秒　別讓自尊葬送性命

柴柴狗生首次遇震「奪門而出」嚇尿

柴柴狗生首次遇震「奪門而出」嚇尿

花東震不停　蘇貞昌視察帶來蔡英文問候

花東震不停　蘇貞昌視察帶來蔡英文問候

運動中心天花板被震毀　李鴻源曝「查無資料」：鄭文燦別這麼快道歉

運動中心天花板被震毀　李鴻源曝「查無資料」：鄭文燦別這麼快道歉

關鍵字：

南消一大隊樹人國小921地震消防宣導演練

讀者迴響

熱門新聞

高山強震「恐怖山鳴」她遭甩飛尖叫

近期還有大地震？學者、關聖帝君都預言這區

學者預測下個強震可能在這地方

先開門是錯！消防署地震避難8大SOP

台東6.8強震　101阻尼器搖1分鐘

餘震突然停了！氣象局坦言：怪怪的

600人困六十石山「比想像嚴重」！最新獲救畫面曝

星巴克9／19起「全品項買一送一」

中央開災害應變會　台東交觀處長怒

「2023請假攻略」來了！請4爽休16天

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

比東區好逛！台北1商圈年輕人激推

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

聯電高層「狂賣700張」　網嚇：更慘恐在後頭

想捐百萬給小學被保全攔　他改捐隔壁中學

更多

最夯影音

更多
住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半
IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面