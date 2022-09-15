　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南消辦消防職人體驗活動　千餘名學生參與體驗

▲台南市消防局為多所大學新鮮人舉辦消防職人體驗活動，讓學生在經驗豐富的消防員指導下體驗消防工作，並學習防火防災常識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局為多所大學新鮮人舉辦消防職人體驗活動，讓學生在經驗豐富的消防員指導下體驗消防工作，並學習防火防災常識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新的學期開始，台南市消防局為多所大學新鮮人舉辦消防職人體驗活動，讓學生在經驗豐富的消防員指導下體驗消防工作，並學習防火防災常識。

活動項目除了CPR教學與操作、滅火器實火訓練、消防衣著裝及射水操作之外，更有30公尺雲梯車升梯體驗，讓學生們藉由各種消防體驗，了解消防員救災的辛勞，加深防災教育知能，同時推廣義消招募。

▲台南市消防局為多所大學新鮮人舉辦消防職人體驗活動，讓學生在經驗豐富的消防員指導下體驗消防工作，並學習防火防災常識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局在9月初起陸續在長榮大學、南台科技大學及嘉南藥理大學等大專院校辦理防火宣導暨消防職人體驗活動。學生們在消防員的指導下學習CPR，徒手就能操作的緊急救護技術，在危急時刻能夠救人一命。師生們親身操作滅火器，撲滅實火，將滅火器使用口訣「拉、瞄、壓、掃」運用在實務操作上，讓學員們印象更深刻；接著登上雲梯車，隨著雲梯車逐漸升空，這是第一線消防員實際救災的視野，而且必須克服心理障礙及恐懼，才能夠完成高空救災的任務，令人不得不佩服消防員的膽識與勇氣。

▲台南市消防局為多所大學新鮮人舉辦消防職人體驗活動，讓學生在經驗豐富的消防員指導下體驗消防工作，並學習防火防災常識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，感謝消防局舉辦消防職人體驗活動，讓大學新生透過實際行動學習防災意識，有效提升火場自救應變能力，並期許藉由深刻的教育體驗，學員們能將所學分享給周遭的所有人，讓消防安全知識傳遞到每個家庭及社區，強化臺南市整體防火防災安全。

▲台南市消防局為多所大學新鮮人舉辦消防職人體驗活動，讓學生在經驗豐富的消防員指導下體驗消防工作，並學習防火防災常識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯指出，真正的災害現場，危險是無法預見的，充滿著不確定因素，因此，熟知、熟練日常生活中預防火災、自救逃生等知識及技能非常重要。在學校方面，也應當進一步做好各項安全工作，將隱患消除在萌芽狀態，為同學們營造安全安心的學習生活環境。此外，也鼓勵年滿18歲熱血的有志青年加入台南市義勇消防行列，一起守護我們的家園。

▲台南市消防局為多所大學新鮮人舉辦消防職人體驗活動，讓學生在經驗豐富的消防員指導下體驗消防工作，並學習防火防災常識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►日本「人體工學靠墊」1780元！超多功能、舒壓又放鬆

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
iPhone 14開賣倒數！　各大電信優惠一次看
梅根氣瘋了！亞契不會獲封殿下　查爾斯三世僅授王子身份
快訊／民眾不適送醫急救！　賴清德追上救護車
快訊／22歲高職生租屋處失去心跳！　警消破門搶救
營養午餐「班班吃石斑」來了！　最快月底上路
闖空門性侵8女逃22年！女星外傭也遭欺辱　孤狼淫賊慘了
封殺！　英女王國葬「又增3國」被列黑名單
果粉昨晚就排隊了！　搶iPhone 14「現場照曝光」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

超過4000個工作機會 歡迎來台南呷頭路過好生活

鬼滅迷必朝聖！《鬼滅之刃 全集中展》　屏東站早鳥票限時搶購

颱風季行道樹健檢　屏東市公所啟動褐根防治大作戰

南消辦消防職人體驗活動　千餘名學生參與體驗

台東縣17、18日開設疫苗接種站　當天接種可獲100元禮券

假男友幫投資...妙齡女險遭詐10萬　行員勸：交往要挑高帥正義警

響應交通安全月　屏縣警交通隊「路口安全」創意梗圖出爐

4萬網友認證！台南迪士尼水上氣球爆裂兇手竟然是「殭屍」

縣市施政滿意度調查出爐！花蓮摘3金6銀　徐榛蔚滿意度達8成

擦亮世界的角落！　民眾黨聯手太陽城青商會擦亮路口反光鏡

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

希澈新房白到發光！為老婆準備衣櫃　親媽看了頭痛…鍾國：精神不正常XD

台灣佳麗被阻上台哭紅眼　 女官員怒「又是大陸打壓」

朴真珠女團魂爆發跳《Trouble Maker》　過分投入..在錫頭痛：光美珠就夠煩了

新生高架重機騎士遭夾擊亡　他公布「前後鏡頭」曝真相！

超過4000個工作機會 歡迎來台南呷頭路過好生活

鬼滅迷必朝聖！《鬼滅之刃 全集中展》　屏東站早鳥票限時搶購

颱風季行道樹健檢　屏東市公所啟動褐根防治大作戰

南消辦消防職人體驗活動　千餘名學生參與體驗

台東縣17、18日開設疫苗接種站　當天接種可獲100元禮券

假男友幫投資...妙齡女險遭詐10萬　行員勸：交往要挑高帥正義警

響應交通安全月　屏縣警交通隊「路口安全」創意梗圖出爐

4萬網友認證！台南迪士尼水上氣球爆裂兇手竟然是「殭屍」

縣市施政滿意度調查出爐！花蓮摘3金6銀　徐榛蔚滿意度達8成

擦亮世界的角落！　民眾黨聯手太陽城青商會擦亮路口反光鏡

陳時中網路聲量政壇第一！　負面新聞竟佔42％

痛毆後叫他買酒！南投男生前負傷摔倒畫面曝　店家扶起勸：別喝了

恩爸收國賠公文飆罵新北市府「胡說八道」　侯友宜：理解家屬心情

北中南豪宅聚落近1年房價PK　高雄美術館年漲26%奪冠

許維恩「脫到剩內衣」照鏡被拍火辣畫面！王家梁站後面盯著看羞爆

女貼文想「單純見面」　警上門照片本人差9歲...搜出保險套+KY

換公司年薪成長「85萬→175萬」！妻不屑喊2句　工程師心寒

萌弟討親親！比特犬「甜蜜喇舌」閃瞎媽　網讚：只有不會教的主人

妻子嚇得逃家！男在5歲女兒面前親手鋸斷右腿　聲稱自己是耶穌

美國海關攔截制式手槍+消音器…買家是台灣調查官！超慘下場曝

女星「床邊男友視角」邪惡曝光　只穿內衣...頂雪乳翹臀辣爆

地方熱門新聞

南警取締改裝噪音車

台南迪士尼水上氣球爆裂兇手是「殭屍」？

9/20~21停水23小時　屏東9千用戶受影響

假男友幫投資...妙齡女險遭詐10萬

台南檢舉名人蘇大媽傳遭人詐騙

6.5萬鐵粉相挺！「社頭人俱樂部」版主參選民代　

即／高雄前鎮區路燈大停電　台電搶修中

宜蘭幾米小火車拆了！遇颱風就噴10萬

黃偉哲以台南果乾盛情款待龐培歐

迪士尼氣球高效率修復　縮時攝影好療癒

縣市施政滿意度出爐　花蓮囊括3金6銀

台東衛生局：重複確診有法定條件

台東縣開設疫苗接種站　這2天接種可獲100元禮券

民眾黨聯手太陽城青商會擦亮路口反光鏡

更多熱門

相關新聞

南消四大隊首創利用測力板量測評估肌力表現

南消四大隊首創利用測力板量測評估肌力表現

面對多樣複雜災難型態，消防人員須仰賴卓越體能及專業救助技術執行執行各項救援任務，含括當各項山難、水域、車禍或局限空間救援等，台南市消防局第四大隊12及13日，分兩梯次辦理2022年度下半年救助複訓及車禍救援訓練，同時首創利用爆發力測試戰術體能訓練，讓消防猛男戰力值可以科學數值化肉眼可見。

台南惡火奪3命 　家屬忍痛到場協助鑑識

台南惡火奪3命 　家屬忍痛到場協助鑑識

南消五大隊救災實力堅強消友會力挺

南消五大隊救災實力堅強消友會力挺

台南學童體驗地震搖滾三部曲

台南學童體驗地震搖滾三部曲

建商衝口碑行銷　神秘董座現身住戶活動拚人氣

建商衝口碑行銷　神秘董座現身住戶活動拚人氣

關鍵字：

南消消防職人體驗活動體驗

讀者迴響

熱門新聞

Angelababy「盤腿抽菸」畫面瘋傳！

張翰床戲「腳卡女主角雙腿間」！

《古惑仔》鄭浩南結婚20年遭妻婚變！殺青宴淚崩

26歲男星消失8年在跑外送

快訊／澤倫斯基在基輔發生車禍！　警方著手調查

鳳梨被控販毒詐騙　19歲做2事被判入獄

蔡阿嘎搶先「開箱iPhone 14」網嗨翻！

快訊／劉引商罹新冠肺炎過世！

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

南瑪都颱風可能「下墜球」近台　最新風場預報資料曝光

世衛：COVID-19全球疫情大流行有望結束

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

周玉蔻警告他：約束蔣萬安！　否則公開「飯店開房間醜聞」

iPhone 14 Pro系列開箱！Joeman曝唯一缺點

超過一個月不洗澡會怎樣？　人妻拍下給你看

更多

最夯影音

更多
霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網
重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面