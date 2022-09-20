居家防火診斷不可少　南消麻豆消防風水師提供免費諮詢

▲台南市消防局第二大隊、麻豆區公所及麻豆衛生所，20日上午在麻豆區老人福利協進會進行居家防火宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第二大隊、麻豆區公所及麻豆衛生所，20日上午在麻豆區老人福利協進會進行居家防火宣導活動，有鑑於高雄、桃園市發生住家火災死亡案例，中秋節期間永康區發生民宅火災造成3人死亡及中秋前夕麻豆區民宅火災造成1人死亡，特別製作創意居家防火風水師宣導影片，希望喚醒民眾防火意識。

本次活動由麻豆消防分隊分隊長廖鼎鈞編撰居家防火宣導簡報，強調民眾防範住宅電器火災，請謹記「五不一沒有」︰1.用電不超過負載、2.電線不綑綁折損、3.插頭不潮濕污損、4.電源插座不用不插、5.電器周圍不放可燃物、6.沒安全標章的電器，千萬不要使用；住家屋內、樓梯間勿堆積雜物，避免提供火源、阻礙逃生及搶救；安裝住警器可提早偵知火災提早避難，提醒民眾住家要安裝住警器。

麻豆區長柳世雄表示近期花東地區連續發生有感地震，相信民眾們都是「震」驚不已，地震來臨時，請民眾切勿搭乘電梯，勿驚慌，應保護頭頸、慎防強烈搖晃，就地避難、活動現場由講師帶領民眾實作地震三步驟「趴下、掩護、穩住」！另外，麻豆衛生所藉由本次活動講述災難心理衛生宣導，以減緩民眾對災難後產生心理創傷。

消防局第二大隊丁春能大隊長表示，近期國內連續發生幾起重大人命傷亡住宅火警，又適逢21日就是921震災，加上18日在花蓮縣發生6.8級地震，相信會帶給民眾深刻印像，感謝麻豆消防分隊拍攝居家防火風水師影片，並利用本次活動現場撥放影片來吸引大家的目光，藉此提升民眾居家防火觀念。另外，也呼籲民眾如有需求，可洽鄰近所轄消防分隊進行居家用火用電安全診斷及諮詢，事先找出火災危害因子並作好因應改善對策，可確保生命財產安全。