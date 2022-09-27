王鴻薇維基被改「無恥政客、老公吃軟飯」　她反擊：半步都不會退

▲資深媒體人周玉蔻（右起）與國民黨台北市議員王鴻薇爭執。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

資深媒體人周玉蔻因指控前中國小姐張淑娟為國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴陳年緋聞的女主角而挨告，卻在北檢跟受張淑娟委託到場發聲明澄清的國民黨市議員王鴻薇吵起來，事後王鴻薇維基被竄改，說她是「無恥政客」，丈夫名字旁則被括號「吃軟飯的」。對此，王鴻薇表示，這些奧步小動作，掩蓋不了揭發的真相，「我半步都不會退」。

▲王鴻薇維基被改。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

針對被張淑娟提告，周玉蔻昨上午現身北檢想向張淑娟鞠躬道歉，「很抱歉，中間我用各種不同的方式尋找張淑娟小姐，但是沒有找到人，今天張淑娟小姐的憤怒，我非常了解，因為我個人也曾經是受害者，今天張淑娟要來提告，我希望跟她親自說明。」

站在一旁的王鴻薇出言開酸，「太噁心了」，怒嗆「敗訴女王」、「天天在敗訴還有臉在這說話」、「人家告妳多少次，妳好意思，哭一下啊，妳不是最愛哭嗎，在地上打滾啊」，並稱不想跟周玉蔻站在一起。

而周玉蔻也不甘示弱地朝王鴻薇怒罵，罵王「不要臉」、「來蹭(熱度)」、「無恥」、「滾一邊去拉」、「不要臉的蟑螂」、「妳老鼠」、「妳老公吃軟飯」，兩人互相叫罵長達約10分鐘。

事後，王鴻薇的維基遭改為「無恥政客」，連丈夫都被標為「吃軟飯的」。王鴻薇強調，過去在她揭發前新竹市長林智堅抄襲事件，這些網軍也是用相同手法。「我一樣要在這裡敬告那些人，你們這些奧步小動作，掩蓋不了我揭發的真相，更無法阻止我保護善良的老百姓，我半步都不會退。」