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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李德維痛罵周玉蔻公器私用　蘇貞昌：NCC根據法律追究責任

▲▼蘇貞昌赴立法院施政報告並備質詢 國家通訊委員會主委陳耀祥 周玉蔻節目相關 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌（左）、陳耀祥（右）答詢強調我國是法治國家。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

資深媒體人周玉蔻連日透過電視政論節目，攻擊國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的陳年緋聞，26日在台北地檢署前向前中國小姐張淑娟道歉，引發輿論高度關注。對此，行政院長蘇貞昌27日表示，中華民國是法治國家，張女士依法追究刑事責任，NCC也根據法律追究相關責任；國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥說明，目前收到30幾個檢舉案件，未來將進行調查，評估是否事實查證、公平原則、違反法律規定或善良風俗等3面向。

周玉蔻近來狂轟蔣萬安的身世，聲稱其父蔣孝嚴當年的緋聞女主角是張淑娟，引發張淑娟不滿並決定提告，周玉蔻26日搶先一步抵達北檢，對著現場媒體鏡頭鞠躬道歉，沒想到下一秒又與一旁受委託發聲明澄清的國民黨台北市議員王鴻薇爆發口角衝突，雙方對罵10分鐘，而當張完成提告手續後，周折回現場並伸手去拉張，一邊高呼「張小姐，我跟妳道歉」，讓張一邊痛哭一邊離開現場，現場亂成一團。

立法院今天繼續邀請行政院長蘇貞昌率部會官員進行施政報告及備質詢。

國民黨立委李德維今天上午質詢時問，張淑娟女士被網路及媒體霸凌，蘇揆是否知道？蘇貞昌說，「我有看到媒體報導」；李追問，外界質疑周玉蔻在電視上公器私用，哪一條法令規範她可以這樣子？蘇說，「我們是法治國家，所以任何人的行為受法律規範，包括媒體、包括機關」。

李德維再批，周玉蔻在民視新聞頻道裡，無所不用其極的玩弄、羞辱張淑娟女士，但是蘇內閣、NCC好像都看不到？過去關中天什麼都看得到，現在周玉蔻、民視做什麼，「你都看不到啊？你罰不罰？」對此，陳耀祥說，台灣是一個民主自由國家，對於新聞台不會事先說「你要刊什麼言論」，一定是事後追審，周玉蔻這件事情來講，根據目前收到的檢舉案大概有30幾個案件，也陸續在處理當中，未來當然會進行調查：有沒有違反事實查證？有沒有違反公平原則？有沒有違反其他法律規定或風序良俗？會依照《衛星廣播電視法》或《廣播電視法》去處理。

蘇貞昌表示，張淑娟昨天就是依法行使權利，現在也由司法系統來處理，檢察官、法官依據法律規範；陳耀祥說，張淑娟去控告周玉蔻是刑事責任的追究，將來有沒有罪由法院去認定，這是她個人權益維護的問題，至於周玉蔻的節目有沒有違反《廣電法》等法律規定，將來如果查證是有的話，基本上就是行政責任的問題，「我們監督的對象是事業，是《民視》，不是她個人」。

李德維追問，若是蘇揆的家人受到這樣子的屈辱和公審，如同蘇揆在施政報告中說「人權是我們跟世界共同的語言」，現在全台灣2300萬人都在看，張淑娟女士的人權在哪裡？蘇貞昌表示，整個國家都是法治國家，包括李德維站在那裡質詢，自己站在這裡報告、回答，都是依據《憲法》和相關法律規定，張女士也依法追究刑事責任，NCC亦是根據法律追究相關責任的事由、到什麼程度、該怎麼辦，都有相關規範。

李德維質疑，周玉蔻主持「新聞放鞭炮」廣播節目，幾乎把民進黨和民進黨台北市長參選人陳時中的競選總部搬到廣播電台裡面去了，NCC都看不到嗎？陳耀祥說，新聞節目的來賓要邀請誰，是新聞節目的自由，譬如中廣董事長趙少康邀請國民黨桃園市長參選人張善政上節目，也是他的自由，「我們尊重新聞頻道的自由」。李說，他在這邊要直接檢舉，NCC要不要立案調查？陳說，這沒有問題。

▲▼NCC主委陳耀祥 蘇貞昌赴立法院施政報告並備質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼蘇貞昌赴立法院施政報告並備質詢 主計長朱澤民 經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

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