休戰了？昔一天發10多則臉書罵人　周玉蔻今已15小時沒更新

▲資深媒體人周玉蔻。（圖／記者黃哲民攝）

記者詹宜庭／台北報導

前中國小姐張淑娟因不滿資深媒體人周玉蔻連日爆料她與前總統府秘書長蔣孝嚴有染，於是26日在國民黨台北市議員王鴻薇陪同下赴台北地檢署提告。然而，周玉蔻卻搶先到場，想向張淑娟鞠躬道歉，途中與王鴻薇爆發口角，兩人互罵近10分鐘，場面十分火爆。根據《ETtoday新聞雲》統計，周玉蔻過去平均一天發10多則臉書文開轟罵人，但截至今天 中午，已超過15小時沒更新，讓外界猜測是否休戰了。

周玉蔻近日狂打蔣萬安身世，爆料其父蔣孝嚴當年的「晶華緋聞案」女主角就是張淑娟，讓張淑娟憤而提告。豈料，曾喊出「歡迎提告」的周玉蔻26日竟現身北檢，稱要向張淑娟鞠躬道歉。

不過，站在一旁的王鴻薇突然怒罵周玉蔻「太噁心了」，怒嗆周「敗訴女王」、「天天在敗訴還有臉在這說話」、「人家告妳多少次，妳好意思，哭一下啊，妳不是最愛哭嗎，在地上打滾啊」，並稱不想跟周玉蔻站在一起。而周玉蔻也朝王鴻薇回嗆「不要臉」、「來蹭(熱度)」、「無恥」、「滾一邊去拉」、「不要臉的蟑螂」、「妳老鼠」、「妳老公吃軟飯」，場面十分火爆。

不僅如此，周玉蔻日前更透過臉書發文開轟台北市長柯文哲，「不要臉！2014年選台北市長時，為了向本人討教，偷偷跑到我主持節目的台北之音辦公室跟我密談一個小時，臨走時還對著我調情說『原來你不是花瓶』」；甚至連前總統馬英九都躺著中槍，遭周玉蔻嗆聲「那個整容失敗的前總統」。

根據《ETtoday新聞雲》統計，周玉蔻過去平均一天發10多則臉書文開轟罵人，但截至目前卻已15小時沒更新，內容停在「章孝嚴赴桂林掃媽媽的墓，要北京同意！管仁健分析，中國共產黨比中國國民黨在乎蔣家『後代』蔣孝嚴、蔣萬安的統戰投降價值？」的節目預告，讓外界猜測是否休戰了。

▼截至目前，周玉蔻已15小時未更新臉書。（圖／翻攝自周玉蔻臉書）