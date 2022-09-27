撇發行新書有選戰考量　黃清龍：記者就是想找出真相

▲黃清龍27日舉行新書發表會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

名嘴周玉蔻頻打國民黨台北市長候選人蔣萬安父親蔣孝嚴「晶華緋聞」案，讓蔣家身世成選戰攻防焦點。沒想到，資深媒體人黃清龍日前出版新書，講述蔣孝嚴身世之謎，被部分人士質疑跟選戰有關。但黃清龍澄清，他沒有這些考慮，也不選舉，兩者是沒有關係。黃清龍也強調，作為一個記者，就是想要找出真相。

黃清龍今（27日）舉行新書記者會，表示綜合他的調查，以及各個書籍記載、蔣經國日記，有一點他可以確定，就是1950年中期以後，前總統蔣經國心裡已經認為雙胞胎（蔣孝嚴、蔣孝慈）不是他的小孩，但究竟蔣孝嚴是不是要改姓郭，要經過DNA檢驗。

媒體詢問，周玉蔻打蔣孝嚴身世的時間點發行新書，會不會怕影響到政治立場？黃清龍說，寫一本書，從撰寫到完稿、校稿、出版，要花很長的時間，他兩年前能預測到今天出什麼事嗎？就算出版時間延後，但也不能預測到屆時會發生什麼事。

黃清龍表示，這是一個兩年前開始，當他從蔣經國日記發現謎團，作為一個記者，就是想要找出真相；他兩年來不斷看各種資料、進行必要的訪談，到一個時間點覺得疑問都有合理解答，就對外來報告。

黃清龍強調，「其他部份我沒有那些考慮，我也不選舉」，對太多問題發言，應該這兩者是沒有關係。

時報文化出版董事長趙政岷也解釋，書是兩年前開始寫的，於兩個月前就停稿、定稿，進行編輯作業，大概一周前上線，那時候周小姐的事情還未發生，就是湊在一起。