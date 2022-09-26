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新北農業生態志工鄭義雄　斜槓人生開拓多元發展

▲新北農業生態志工鄭義雄 斜槓人生開拓多元發展。（圖／新北市農業局提供）

▲新北農業志工鄭義雄身兼淡水漁人碼頭志工隊長及農業局自然生態保育志工。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北農業志工鄭義雄，身兼淡水漁人碼頭志工隊長及農業局自然生態保育志工，憑藉對於農業及自然生態保育的興趣，進而投入友善農耕行列。新北市農業局也歡迎有志之士，在不同角色間的轉換，從各種身分所學習到的體驗，轉化成為養分，也豐富了生命的厚度，期待未來更多青年志工加入，一起加入生態志工隊行列，開創多采多姿的斜槓人生。

鄭義雄目前任職於公務體系，因喜歡與人群互動，在1999年就加入淡水漁人碼頭志工隊，協助進行港區導覽工作，因長年熱心服務深獲志工隊員肯定，長年擔任淡水漁人碼頭志工隊長。他表示，今年協助宜蘭綠色博覽會新北館導覽時，發現新北農業推廣結合VR科技，吸引小朋友的目光，並將保育的概念融入其中，並往下一代紮根，讓他印象深刻。

▲新北農業生態志工鄭義雄 斜槓人生開拓多元發展。（圖／新北市農業局提供）

▲鄭義雄（左1）於「國際森林日」植樹活動服勤，與新北市農業局共同推動生態植樹計畫。

另外，因鄭義雄從小就對農業及自然生態保育有濃厚興趣，也在2005年投入新北市自然生態保育志工工作，協助農業局推廣農業、生態保育及生態導覽解說工作，時常獲得民眾給予肯定回饋，強烈的成就感化成源源不絕動力，讓他熱心服務的身影不曾間斷，因此也曾獲頒衛生福利部志願服務獎勵銅牌獎的殊榮。

鄭義雄表示，自從加入農業局志工後，因長期協助農業局政策推廣，友善農耕的理念漸漸地深植在他心中，他非常認同人與土地的友善和諧共生關係，再加上自己對於農業和自然生態的議題有興趣，因此選擇友善農耕方式，享受當「假日農夫」的樂趣。

▲新北農業生態志工鄭義雄 斜槓人生開拓多元發展。（圖／新北市農業局提供）

▲鄭義雄選擇友善農耕方式，享受當「假日農夫」的樂趣。

對他而言，農作除了是工作之餘的休閒活動外，他以友善的方式耕作，使「農地」不只是單純的種植蔬菜水果而已，還蘊含著豐富生態，時而可見蝴蝶及蜜蜂飛舞其間，他也時常與人分享所產出鳳梨、桑葚、蔬菜等友善農作物，促進親朋好友間情感連結。

鄭義雄也說，在農業局自然生態保育志工服務過程中，學習到「農業健康式」的理念，將友善農業及環境保育落實到假日農夫的生活中，農耕活動促進身體健康，友善農作促進環境生態健康，與親朋好友分享優質農產品使得親友間感情更加親密，也促進心靈健康。

▲新北農業生態志工鄭義雄 斜槓人生開拓多元發展。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局歡迎有志之士，一起加入生態志工隊行列。

農業局長李玟表示，目前農業局所轄的共有志工22隊，人數有926人，主要協助各農漁會業務推廣新北相關農業措施或是生態保育導覽工作，讓民眾直接感受到最優質的服務，而民眾的滿意與回饋，是他們持續服務的動力，而志工多種斜槓身分，一起投身為新北的農漁業推廣及生態保育奉獻一己之力。

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