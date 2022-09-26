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獨／正面曝光！30歲男酒吧爽喝醉駕害命　賓士C63s...是老婆的

▲▼ 酒駕男正面曝光。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 酒駕男正面曝光。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

酒駕害死人！新北市30歲林姓男子今26日凌晨4時許，從新莊區酒吧喝完酒，駕駛老婆的賓士C63s（新車價550萬起）大迴轉，害後方51歲張姓騎士撞上重創不治，肇事林男酒測值達0.21毫克，林男酒駕將依公共危險、過失致死罪嫌偵辦，由於該車底盤改裝得相當低，警方無法拖吊，最後是由特殊的吊車清理現場。

▲▼林男酒後開賓士從路邊開出，張男騎車經過摔車後撞上，送醫命危。（圖／記者游宗樺攝）

▲林男酒後開賓士從路邊開出，張男騎車經過摔車後撞上，送醫命危。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，林男無業，昨日晚間他駕駛老婆的賓士C63s消光黑（新車價550萬起）改裝消光黑賓士，到新莊區中正路上剛開幕一個月的酒吧Drunk House「醉酒屋」飲酒狂歡，今天凌晨4時許，他醉醺醺準備駕車酒駕離開。

林男一上路，就在在新莊區中正路與614巷路口大迴轉，正巧遇上51歲張姓騎士（職業是大貨車司機），沿中正路往桃園方向直行，準備去樹林上班，突如其來的大迴轉，讓張男躲避不及，緊急煞車、失控噴飛，連人帶車衝入賓士車底。

▲▼林男酒後開賓士從路邊開出，張男騎車經過摔車後撞上，送醫命危。（圖／記者游宗樺翻攝）

警消獲報緊急到場，發現張男已失去生命跡象，緊急將他送往輔大醫院急救，最後因傷重於5時53分宣告不治。

經酒測，肇事林男酒測值0.21毫克，他到警察局後相當少言，執意要等律師到場才願接受警詢，約在上午11點許作完筆錄，從分隊轉到新莊警偵查隊。酒駕男正面畫面也被《東森新媒體ETtoday》捕抓到，畫面中可見他全身穿著黑色運動服，手臂上有刺青，手被上銬，神色相當疲憊。

▲▼ 酒駕男正面曝光。（圖／記者戴上容攝）

▲ 酒駕男撞死機車大叔，正面照曝光。（圖／記者戴上容攝）

該車輛由於改裝過，底盤相當低，警方無法拖吊，最後是由特殊的吊車清理現場，全案將依過失致死、公共危險罪嫌移送地檢署偵辦，新莊警方也表示，事發地是禁止左轉的，後續將依法對肇事者林男處新臺幣600以上1800元以下罰鍰告發。

賓士C63車型有高達 476hp/5500~6250rpm 最大馬力、與 650Nm/1750~4500rpm 最大扭力，0-100 公里加速僅需要 4.1 秒(C 63 Coupé 僅需 4 秒)。 Mercedes-AMG C 63 s 車型，將動力單元重新調校，輸出表現更強化至最大馬力 510hp/5500~6250rpm、最大扭力 700Nm/1750~4500rpm，0-100 公里加速僅需要4秒(C 63 s Coupé 僅需 3.9 秒)。

▲▼林男酒後開賓士從路邊開出，張男騎車經過摔車後撞上，送醫命危。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼林男酒後開賓士從路邊開出，張男騎車經過摔車後撞上，送醫命危。（圖／記者游宗樺翻攝）
 

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