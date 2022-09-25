全國製茶技術競賽結果出爐　新北青農囊括半數獎項

▲競賽亞軍翁依萍返鄉接捧家族技術，經營「田美茶園」。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

「2022全國部分發酵茶製茶技術競賽」結果出爐，新北市由區級及市級製茶技術競賽推派坪林區2名、新店區、淡水區、平溪區及林口區各1名，計有6名優秀茶農出賽，進行2天1夜的製茶技術競賽，來自坪林區選手翁依萍獲得條形包種茶組亞軍，淡水區王茂林及新店區周永淯獲得季軍，從16名參賽高手中脫穎而出，新北青農囊括半數獎項，獲獎實至名歸。

全國部分發酵茶製茶技術競賽，由農委會茶業改良場所主辦，條形包種茶組共16名選手參加，分別來自宜蘭縣、南投縣、臺東縣、臺北市、苗栗縣、花蓮縣、桃園市。農業局表示，競賽亞軍翁依萍今年36歲，大學主修設計，為第四代茶農，返鄉接捧家族技術，經營「田美茶園」栽培面積約2公頃，在父親翁永田耐心教導下，已取得中級感官品評證照，曾在坪林區製茶技術競賽獲得優選獎，這次也在全國部分發酵茶製茶技術競賽嶄露頭角勇獲亞軍。

▲翁依萍靠著自己平時磨練出的細心與耐心，在競賽中毅力絲毫不輸男性。

翁依萍表示，這次茶菁水分含量高，增加走水困難度，調整萎凋及揉捻時間，觀察現場環境溫濕度，才能克服困難獲得亞軍，2天1夜的製茶比賽相當考驗個人抗壓性，這場是參加過大小比賽中最累的一次，靠著自己平時磨練出的細心與耐心，在競賽中毅力絲毫不輸男性，很驚訝能獲得亞軍，會持續精進自己的製茶技術。

競賽季軍王茂林今年43歲，經營「新合益農藝芳」個人工作坊，年少從事貨運業，早期因父親王壽喜退休將山上茶園復耕，跟著父親學習茶園管理與製茶技巧，也到茶改場學習精進技術，曾獲108年及111年製茶技術競賽大小獎項，更在今年全國部分發酵茶製茶技術競賽獲得季軍。

▲王茂林在今年全國部分發酵茶製茶技術競賽獲得季軍。

競賽季軍周永淯今年36歲，從小在父親周興旺的耳濡目染下，從父親身上學習一身製茶的本領，103年曾在全國部分發酵茶製茶技術競賽中，以28歲最年輕之姿獲得季軍，睽違13年先在新北市、臺北市111年度製茶技術競賽獲得特等獎進入全國賽，再次獲得全國部分發酵茶製茶技術季軍，逐年累積獲獎實力，全國賽新北青農展現豐碩成果。

農業局長李玟表示，新北市致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽，新生代的製茶高手輩出，展現青農活力，選手發揮極致技術，獲全國製茶界最高榮譽獎項值得肯定，讓新北好茶品牌提升新價值，更多活動詳情可上「新北市農業局-稼日蒔光」臉書查詢。

▲競賽季軍周永淯（左）從小在父親周興旺（右）耳濡目染下，從父親身上學習一身製茶的本領。

▲全國製茶賽、新北青農囊括半數獎項。

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