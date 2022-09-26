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新北發放「重陽敬老金」！最高領2萬　66萬人受惠

▲▼ 侯友宜致贈重陽禮金2萬元給張子忠爺爺 。（圖／新北市提供）

▲侯友宜致贈重陽禮金2萬元給張子忠爺爺 。（圖／新北市提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

為慶祝重陽節，新北市侯友宜宣布將發放「敬老重陽禮金」，新北社會局表示，採匯款者於21日入帳；採現金領取者，將於24日起由29區公所在指定地點發放。今年度重陽禮金共有66萬7,446名長輩獲益，總發放金額為11億餘元。

社會局長張錦麗表示，新北市的社會福利及人均預算是6都最低，主要是因為中央人均統籌分配稅款不公，侯友宜為感念長輩過去對社會國家的貢獻和付出，仍決定於每年重陽節前，致贈每位年滿65歲的長者一份禮金，以表達敬老尊賢心意。

▲▼ 侯友宜致贈重陽禮金2萬元給張子忠爺爺 。（圖／新北市提供）

張錦麗說，重陽禮金致贈標準為65至79歲1,500元，80至89歲2,000元，90至99歲5,000元，百歲人瑞則每人致贈2萬元。目前全市共有822位人瑞，人瑞部分將由各區長代表侯友宜市長親往致贈。

張錦麗提醒，選擇領取現金的民眾，可以攜帶身分證和印章到各區公所指定地點領取，如本人不便領取，也可以由代領人攜帶受領人和代領人的身分證及印章領取。另外，今年度禮金致贈期間從9月24日起至12月30日止，逾期將不再受理。

張錦麗強調，新北市友善長輩不僅每年致贈重陽禮金，補助老人健保，還持續推動老人共餐、銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點、動健康和醫動養等政策，目的是要讓長輩在熟悉的社區環境就地安老、健康樂活。

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