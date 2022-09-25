　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北平溪線列車1天2度撞落石　專家洪勝雄籲建土壤含水量警戒

▲新北平溪線列車1天2度撞落石 專家洪勝雄籲建土壤含水量警戒。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵平溪線加設道旁監視系統， 專家洪勝雄籲建土壤含水量警戒。（圖／資料照／台鐵局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

梅花颱風連日大雨，台鐵平溪線邊坡土石鬆落，13日1天2度落石崩落，列車驚險撞上，所幸無人受傷，時隔10多天又發生花東918連續地震。新北市政府農業局簡任技正兼宜蘭大學助理教授洪勝雄憂心指出，大雨後加上強震，不穩定的邊坡將發生崩塌的可能，建置邊坡土壤含水量（晶片）即時警戒系統刻不容緩。

洪勝雄指出，回顧2020年12月，台鐵猴硐段邊坡發生大規模崩塌，施工近2個月才恢復雙線通車，台鐵因此全面檢視邊坡列出28處高風險待改善邊坡、26處邊坡將建置告警系統；這次事故的平溪支線，便規劃設置AI辨識軌道異物辨識系統，建置後可發送警告訊息通知列車；這次地震所幸沒有造成即時性破壞崩塌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新北平溪線列車1天2度撞落石 專家洪勝雄籲建土壤含水量警戒。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵局長杜微9月24日率隊前往平溪線巡視路線邊坡及營運情形。

洪勝雄表示，平溪線處在屬於砂頁岩互層的大寮層，地質容易因降雨，導致土壤含水量上升形成浸潤，加上918連續地震土壤鬆動，雖沒有造成崩塌，但土壤鬆動加上雨水浸潤，不穩定的邊坡產生更強的破壞機制，為保障民眾安全，建置即時監測系統刻不容緩。

洪勝雄進一步說明，台鐵局設置Qpesums天候監控系統，AI辨識進行軌道異物辨識監測是必要的，但列車行駛間，如果正好遇到崩塌，列車就算接獲警告訊息，應變的時間可能會不夠充分，為增加應變時間，建議在不穩定邊坡設置土壤含水量即時警戒系統，在含水量到達臨界值，土石崩塌前便透過系統發出警訊。

▲▼台鐵平溪線加設道旁監視系統。（圖／台鐵局）

▲台鐵平溪線加設道旁監視系統，可連線至行控室。

相關人員接獲警訊，1、管制列車；2、排除可能崩落土石；3、勘檢可能發生崩塌邊坡；4、緊急設置排水等措施，如此可將傷害弭於無形及減少鐵道受損；日本對山坡地災害的警戒也是採取土壤含水量為參考基準，因為氣象降雨預報或氣象站雨量監測，與現地降雨及逕流會有所差異，土壤含水量晶片可精準的監測邊坡，並透過網路及時發出警訊，保障民眾的安全。

台鐵局長杜微24日率隊前往平溪線巡視路線邊坡及營運情形。杜微表示，為維行車安全，持續加強平溪支線（十分=嶺腳=平溪）路線保養，以及邊坡落石監控，搭配工務處天候監控系統（Qpesums），遇豪雨即派員現場監視，必要時預警性降速封路，提升安全防護。該區間將於今年底完成的落石告警系統，近日已開始裝設道旁監視器，並4G聯線至十分站行車室，逐步提供路線畫面，台鐵局也立即予以運用，輔助現場監控效能。

▲▼台鐵平溪線加設道旁監視系統。（圖／台鐵局）

▲台鐵持續加強平溪支線十分=嶺腳=平溪路線保養。

洪勝雄則表示，豪雨期間派人員現場監視，一則危險二則無法全面辨識邊坡，建議增加土壤含水量即時警戒系統，918大地震正好在大雨後7至14天土壤含水量達到飽和的時間發生，不穩定的邊坡將增添更多崩塌機制。以台灣網路發達及晶片技術可說是世界最先進的國家，足以支撐警戒系統運作並發揮功能。

洪勝雄說，在極端氣候下，希望相關單位能增加土壤含水量即時警戒系統建置，此外在未完成設置相關警戒系統前，也務必加派人力巡檢，以保障列車行進的安全。

▲ 九份地滑整治案享譽國際 「洪勝雄」彙整分析獲博士。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲九份地滑整治案享譽國際，洪勝雄（右）彙整分析獲博士。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►走私13億K他命　「沒算準洋流」毒被抄人落網...漁船遭沒收

►進口995不銹鋼碗藏43公斤K毒　警切碗挖毒...市價超過1億

►妙齡女海邊「全裸拍寫真」48秒影片瘋傳　網友暴動！律師說話了

►基隆男不爽報案被擋門外防疫　駕代步車「撞爆派出所大門」下場曝

►萬里自撞火燒車！男燒成焦屍　駕駛順利逃生...身揹2條通緝

 

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「玫瑰精油貓砂」3包399元！快幫主子準備

ET快訊
快訊／「亞洲貓王」唐嘉鴻世界體操挑戰賽勇奪地板銀牌！
被「只有祝福」4字惹怒！周玉蔻封鎖柯文哲　再開砲了
小鋼炮路過雙颱恐成！「每年一次異常豪雨」下周3波變天
中科院技術師偷下載雄三、天弓「機密檔案」
「新北警抓錯人」無辜男還原現場吐心聲　遭警上銬毆打捏下體
快訊／台中女陳屍公寓浴室　友「報案破門」驚見遺體發黑
吳姍儒中空炫腹曝孕期狀況　鬆口停工日期

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小鋼炮路過雙颱恐成！「每年一次異常豪雨」下周3波變天　水彈接力

新北平溪線列車1天2度撞落石　專家洪勝雄籲建土壤含水量警戒

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」出爐！第1名剛認識頻率就對了

求職者到場就喊「預支1萬元」！面試官見附加條件氣炸：我很好騙？

獨／我心淌血！岡山統一戲院熄燈　老闆感嘆曝38年休止關鍵：沒望

高雄輕軌C20到C24站拚10月通車　履勘列「6缺失」通車前須改善

隔壁才停車場！她車「放進學校」出不來　網酸：一下下就好？

多此一舉？竹科新貴、留英女博士為了「婚前健檢」險分手

庫拉輕颱明天生成！一圖看未來一周「3階段變化」　天氣最好時間曝

白喬茵緊咬研究案抄襲　陳吉仲大動作反擊「國民黨不要打假球」

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

萌妹見爸爸吃飯配啤酒　碎念模式教訓：亂亂喝

媽問3歲女兒「胎內記憶」　她曝：我只選把鼻沒選妳

婦逆向跨雙黃線撞吊車　竟提告索賠13萬！

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

正宮開撕許仁杰：慾望會使人犯錯！　他「謝謝妳的付出」安排律師溝通

小鋼炮路過雙颱恐成！「每年一次異常豪雨」下周3波變天　水彈接力

新北平溪線列車1天2度撞落石　專家洪勝雄籲建土壤含水量警戒

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」出爐！第1名剛認識頻率就對了

求職者到場就喊「預支1萬元」！面試官見附加條件氣炸：我很好騙？

獨／我心淌血！岡山統一戲院熄燈　老闆感嘆曝38年休止關鍵：沒望

高雄輕軌C20到C24站拚10月通車　履勘列「6缺失」通車前須改善

隔壁才停車場！她車「放進學校」出不來　網酸：一下下就好？

多此一舉？竹科新貴、留英女博士為了「婚前健檢」險分手

庫拉輕颱明天生成！一圖看未來一周「3階段變化」　天氣最好時間曝

白喬茵緊咬研究案抄襲　陳吉仲大動作反擊「國民黨不要打假球」

慘被剔光頭！紅隊隊員抱團安慰「輸了沒關係」　江宏傑氣炸：你來這節目幹嘛？

綠營「全黨圍剿」高虹安原因曝！吳子嘉公布最新民調：她很危險

快訊／「亞洲貓王」唐嘉鴻世界體操挑戰賽勇奪地板銀牌！

綠開嗆高虹安翻車了？　網揪沈慧虹也說過「香山是新竹市後花園」

這4種朋友「一直在消耗你」！寧願孤單也要閃遠　身邊有幾個？

陽明山看夜景找誰？　陳時中：黃珊珊、蔣萬安兩個都想帶

被「只有祝福」4字惹怒！周玉蔻封鎖柯文哲　批「髒東西像蟑螂」

《惡作劇之吻》17年了「一家人合體」！　鐵粉陷回憶：不敗經典

獨／以為被放鳥！老山友自搭公車回家　整台遊覽車等嘸人警急攔截

小鋼炮路過雙颱恐成！「每年一次異常豪雨」下周3波變天　水彈接力

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

生活熱門新聞

諾盧開眼轉中颱！超大豪雨淹水警戒縣市曝

統一發票7、8月千萬特別獎號碼出爐

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」出爐！

誰按下車鈴！司機罵10分鐘：不開了

諾盧讓各國預測全翻車　恐又有新颱時間曝

薪水全上繳　求愛遭拒！人妻提4要求：表現好才能做

台人到日本玩體能變好？內行揭每天走萬步原因

好市多買餐包缺好幾塊！見一圈齒痕

錫蘭嗆「老子自己辦」　呱吉4字「英文」反擊

外送員上樓送餐　遭社區鎖車罰500

超大豪雨彈持續開轟！4縣市下午豪大雨特報　警戒區出爐

嬰沒呼吸「到院前已死」！託夢媽媽

每間便當店配菜都放茄子　內行揭關鍵因素

庫拉輕颱明天生成！一圖看未來一周「3階段變化」

更多熱門

相關新聞

全國製茶技術競賽　新北青農囊括半數獎項

全國製茶技術競賽　新北青農囊括半數獎項

「2022全國部分發酵茶製茶技術競賽」結果出爐，新北市由區級及市級製茶技術競賽推派坪林區2名、新店區、淡水區、平溪區及林口區各1名，計有6名優秀茶農出賽，進行2天1夜的製茶技術競賽，新北青農囊括半數獎項，來自坪林區選手翁依萍獲得條形包種茶組亞軍，淡水區王茂林及新店區周永淯獲得季軍，從16名參賽高手中脫穎而出。

雜草比貨車還高變「廢棄物」！3地主吞罰單

雜草比貨車還高變「廢棄物」！3地主吞罰單

秋節號誌故障「疑新車造成原系統負擔」　台鐵啟動電力及號誌盤檢

秋節號誌故障「疑新車造成原系統負擔」　台鐵啟動電力及號誌盤檢

「莒光號票價、自強號服務」　不捨！環島莒光號10/31起停駛

「莒光號票價、自強號服務」　不捨！環島莒光號10/31起停駛

22歲騎士過彎「插貨車後車斗」重傷

22歲騎士過彎「插貨車後車斗」重傷

關鍵字：

新北平溪線台鐵軌道鐵軌落石

讀者迴響

熱門新聞

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

台賽車神聽到廖老大：我們是專業的

淡水這所私大「停招邊緣」　房東租不出去

諾盧開眼轉中颱！超大豪雨淹水警戒縣市曝

統一發票7、8月千萬特別獎號碼出爐

Sandy「正面孕肚照」首曝光！

浴室矽利康發霉！網曝神招：一晚就有效

他掏4萬為女兒全班換桌椅　反被網友罵

童顏巨乳直播主被控賣淫「射好射滿」　判決出爐

巨蜥「身高跟小孩一樣」突現窗外

快訊／吳姍儒挺5月孕肚首現身！ 「超不科學狀態」曝光…全場嚇傻

快訊／7-11開出3張千萬發票

遊戲實況主爆偷吃女粉人妻！綠帽夫提告結果曝

劉芯彤「全裸泡湯照」被尪傳群組

iPhone14賣不出！黃牛擺地攤求售

更多

最夯影音

更多
峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會
費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面