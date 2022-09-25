新北平溪線列車1天2度撞落石　專家洪勝雄籲建土壤含水量警戒

▲台鐵平溪線加設道旁監視系統， 專家洪勝雄籲建土壤含水量警戒。（圖／資料照／台鐵局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

梅花颱風連日大雨，台鐵平溪線邊坡土石鬆落，13日1天2度落石崩落，列車驚險撞上，所幸無人受傷，時隔10多天又發生花東918連續地震。新北市政府農業局簡任技正兼宜蘭大學助理教授洪勝雄憂心指出，大雨後加上強震，不穩定的邊坡將發生崩塌的可能，建置邊坡土壤含水量（晶片）即時警戒系統刻不容緩。

洪勝雄指出，回顧2020年12月，台鐵猴硐段邊坡發生大規模崩塌，施工近2個月才恢復雙線通車，台鐵因此全面檢視邊坡列出28處高風險待改善邊坡、26處邊坡將建置告警系統；這次事故的平溪支線，便規劃設置AI辨識軌道異物辨識系統，建置後可發送警告訊息通知列車；這次地震所幸沒有造成即時性破壞崩塌。

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▲台鐵局長杜微9月24日率隊前往平溪線巡視路線邊坡及營運情形。



洪勝雄表示，平溪線處在屬於砂頁岩互層的大寮層，地質容易因降雨，導致土壤含水量上升形成浸潤，加上918連續地震土壤鬆動，雖沒有造成崩塌，但土壤鬆動加上雨水浸潤，不穩定的邊坡產生更強的破壞機制，為保障民眾安全，建置即時監測系統刻不容緩。

洪勝雄進一步說明，台鐵局設置Qpesums天候監控系統，AI辨識進行軌道異物辨識監測是必要的，但列車行駛間，如果正好遇到崩塌，列車就算接獲警告訊息，應變的時間可能會不夠充分，為增加應變時間，建議在不穩定邊坡設置土壤含水量即時警戒系統，在含水量到達臨界值，土石崩塌前便透過系統發出警訊。

▲台鐵平溪線加設道旁監視系統，可連線至行控室。

相關人員接獲警訊，1、管制列車；2、排除可能崩落土石；3、勘檢可能發生崩塌邊坡；4、緊急設置排水等措施，如此可將傷害弭於無形及減少鐵道受損；日本對山坡地災害的警戒也是採取土壤含水量為參考基準，因為氣象降雨預報或氣象站雨量監測，與現地降雨及逕流會有所差異，土壤含水量晶片可精準的監測邊坡，並透過網路及時發出警訊，保障民眾的安全。

台鐵局長杜微24日率隊前往平溪線巡視路線邊坡及營運情形。杜微表示，為維行車安全，持續加強平溪支線（十分=嶺腳=平溪）路線保養，以及邊坡落石監控，搭配工務處天候監控系統（Qpesums），遇豪雨即派員現場監視，必要時預警性降速封路，提升安全防護。該區間將於今年底完成的落石告警系統，近日已開始裝設道旁監視器，並4G聯線至十分站行車室，逐步提供路線畫面，台鐵局也立即予以運用，輔助現場監控效能。

▲台鐵持續加強平溪支線十分=嶺腳=平溪路線保養。

洪勝雄則表示，豪雨期間派人員現場監視，一則危險二則無法全面辨識邊坡，建議增加土壤含水量即時警戒系統，918大地震正好在大雨後7至14天土壤含水量達到飽和的時間發生，不穩定的邊坡將增添更多崩塌機制。以台灣網路發達及晶片技術可說是世界最先進的國家，足以支撐警戒系統運作並發揮功能。

洪勝雄說，在極端氣候下，希望相關單位能增加土壤含水量即時警戒系統建置，此外在未完成設置相關警戒系統前，也務必加派人力巡檢，以保障列車行進的安全。

▲九份地滑整治案享譽國際，洪勝雄（右）彙整分析獲博士。（圖／記者郭世賢翻攝）

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