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玩起來！新竹縣電競嘉年華暨科學市集　3大活動亮點搶先看

▲▼新竹縣111年度箐Power電競嘉年華暨科學市集活動記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲新竹縣電競嘉年華暨科學市集將於10月1日至2日在新竹縣體育館登場，新竹縣副縣長陳見賢帶領眾人啟動儀式，象徵活動正式開跑。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／新竹報導

新竹縣政府首度舉辦「新竹縣電競嘉年華暨科學市集」，將於10月1日至2日連續兩天10:00至18:00在新竹縣體育館盛大登場，今（26）日在宣傳記者會上，由新竹縣副縣長陳見賢帶領眾人點亮「箐Power玩起來」啟動儀式，象徵活動正式開跑，並公布三大活動亮點，歡迎大家共襄盛舉，一同在嘉年華活動上玩起來！

由新竹縣政府主辦，結合中華民國電競協會、清華大學、東泰高中及電競電玩相關產業等，鏈結官、產、學三方力量共推的新竹縣電競嘉年華暨科學市集，活動以「箐Power玩起來」為主題，將竹縣的「竹」與青年的「青」合成「箐」字，以此象徵竹縣青年玩出「青」能量，同時結合親子、青少年互動，活絡青年族群才藝能量，展現出竹縣文化科技智慧城的無限未來可能。

為期兩天的活動即將登場，無論是接觸電競的老手、新手，為號召更多人參與，陳見賢在記者會上搶先曝光活動三大特色，首先是目前正如火如荼舉辦中的「2022高校盃電競錦標賽」，最後精彩的四強決賽，活動現場將透過大螢幕轉播複賽及決賽的即時賽況，一起享受刺激的電競爭霸戰；其次，邀請共11家知名品牌共同策展，開放「電競遊戲」免費體驗；以及將科學融入生活的20攤「科學市集」，讓大小朋友體驗趣味科普。

記者會現場還特別設置嘉年華展攤小旅行，許多新奇科技展品令人眼睛為之一亮，不僅有青年喜愛的賽車組、VR眼鏡及超大86寸螢幕，還有曲線螢幕、虛擬攝影棚、重力旋轉存錢筒等，讓陳見賢玩心大起，直呼「不管做什麼事，心情要保持年輕，這樣才會快樂」。他表示，新竹縣是一個電競大縣，這次活動不只有電競決賽，也有與電競廠商相關的科技市集，可以看到新型電競產品的展出。

▲▼新竹縣111年度箐Power電競嘉年華暨科學市集活動記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼記者會現場搶先曝光VR眼鏡、賽車組等活動展品，副縣長陳見賢、國民黨新竹縣竹北市長參選人林為洲等人親自體驗，結果玩心大開嗨起來。

▲▼新竹縣111年度箐Power電競嘉年華暨科學市集活動記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新竹縣111年度箐Power電競嘉年華暨科學市集活動記者會。（圖／記者湯興漢攝）

陳見賢也提到，透過電競遊戲體驗及高校盃電競錦標賽，盼啟動未來能養成更多投入職業賽季的台灣之光，如竹縣電競好手曾浩鈞與美國知名電競隊伍100 Thieves佰盜隊簽約進軍美國。另外，以闖關活動串連科學市集，讓科學不再有距離，用遊戲引領學習、體驗啟發電競及科學的好奇心，期待全國民眾來到竹縣這個快樂、活力、年輕有朝氣的城市，一同感受「青」能量。

除了在活動中感受電競的好玩魅力，只要在電競及科學體驗完成後蒐集指定印章，還可兌換限量紀念品及抽獎券，每日活動結束前將抽出總價值6萬元以上好禮，現場還有文創手作攤位及胖卡美食，讓民眾在美味中愛上電競、科學及文創。詳情請上活動網站（www.hsinchuyoungpower.com）及新竹縣政府教育局官方臉書粉絲專頁查詢，或電洽新竹縣政府教育局青年事務科，03-5518101分機2893、2895。

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