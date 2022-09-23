【廣編】睽違47年再臨竹縣　112年全中運執委會今揭牌

▲睽違47年後，新竹縣將於明年112年再度舉辦全國中等學校運動會，新竹縣長楊文科表示會卯足全力籌備。

圖、文／新竹縣政府提供

新竹縣睽違47年後，明年112年自4月22日至4月27日，一連6天將再度舉辦全國中等學校運動會，賽事執行委員會在今（23日）盛大舉行揭牌典禮。新竹縣長楊文科說，新竹縣卯足全力籌備這次的全中運，相信絕對精彩可期，也藉此展現新竹縣的軟、硬實力與堅強意志，歡迎全國朋友屆時都來新竹縣觀看精彩賽事。揭牌典禮教育部參事葉丁鵬及多名民意代表均出席，並由光明國小弦樂團、芎林國中、小韻律體操隊接力表演揭開序幕。



縣府教育局指出，112全中運執委會依據權責及工作職掌劃分，成立包括行政部、典禮部、服務部、競賽部以及行銷部，共5部31組；並由全縣國中、小教職員工總動員，承辦21項必辦項目和選辦項目等。且積極修繕縣內場地，也商借宜蘭縣、桃園市及台中市等場地，希望能讓選手發揮潛能全力表現。



112年全中運主視覺與吉祥物，則是以「竹」字採取向前奔跑的人形帶出速度感，象徵各項競賽中運動員們攜手團結，並以「風起竹縣、贏向未來」標語，在字尾注入新竹的風，期許運動員們乘風飛揚，盡力揮灑屬於自己的汗水。吉祥物「皮皮獅」由「台灣好行」獅山線孕育而生，是親切的貼心導遊，帶遊客暢遊「好客竹縣」，體驗原民特色、客庄之美、獨特人文風采以及深入感受竹縣在地產業文化之美；「阿茶妹」則展現出客家女性柔、韌、剛的精神特質，以及運動員不屈不撓的硬頸精神。