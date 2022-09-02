竹北打卡趴趴走新玩法！YouBike 2.0站點多單車便利行

▲新竹縣設置多個YouBike 2.0站點，滿足在地民眾和觀光遊客更便利的交通需求。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

大家對新竹的印象別再只有「滿地工程師」、「有名的食物就新竹米粉、貢丸」，其實新竹不只有豐富的歷史風土民情，還有美麗的天然景致以及時髦的網美打卡景點，有得吃有得玩，還能增進人文藝術氣息，快跟著即新聞小編雅憶一起到新竹chill一下吧！雅憶推薦的玩法是騎YouBike 2.0來趟竹北一日遊，享受微風吹拂的輕快、活動身體的暢快，還有低碳愛地球的愉快，踩著微笑單車自由行就是這麼放鬆又好玩。

為了讓新竹在地居民有更優質便利的生活環境，以及來新竹遊玩的旅客有更方便的旅程體驗，新竹縣長楊文科表示，光是在竹北市就設置了50個YouBike 2.0站點、400輛車，明年會在竹東、新豐、湖口再設50站、300輛車，「大新竹共同生活圈採用一致費率，方便民眾騎乘費率計算」，9月底以前每騎5次還能有1次抽獎機會，最大獎有機會獲得Switch主機，還有遠東百貨禮券等好康禮品，「騎越多抽越多獎」。

一聽到騎單車還能抽獎，雅憶整個人的精神都來了，立刻想要租借上路，她發現YouBike 2.0現在要找站點非常簡單，只要掃碼下載YouBike 2.0 APP，打開之後就能直接從地圖上找尋距離最近的YouBike 2.0站點。新竹縣長楊文科表示，「在設置站點上縣府採用『先廣後密』的原則，選擇在大眾交通轉運站、學校、公園旁先設站，滿足通勤、上學的需求，更希望民眾可以利用YouBike單車來一場城市的小旅行。」

旅行的快樂之一在於可以說走就走，雅憶透過YouBike 2.0 APP迅速租借完成，搞定最重要的交通工具後即刻出發！在開始一整天城市遊走的行程之前，雅憶先到超多網友推薦的平價早餐店「暖暖早餐廳」填飽肚皮，店裡的裝潢氣氛就像是咖啡廳一樣，就連餐點也是不馬虎，超大的手作香酥雞腿堡搭配蜂蜜柚子紅茶，幫雅憶補充滿滿元氣活力。接著雅憶就騎著YouBike抵達遠東百貨竹北店逛街，再到新竹縣體育館朝聖以「新竹街口攻城獅」為規劃的設施，是球迷絕對不能錯過的拍照打卡點。

接著雅憶騎著自行車來到以森林為主題的「興隆公園」，邊騎行在公園裡欣賞連綿綠意，還能隨時停下來體驗7大主題全齡遊戲區，盪鞦韆、攀繩、溜滑梯等回味童心的設施應有盡有，讓雅憶讚嘆「住這裡的小朋友也太幸福了吧！」再沿路往前騎行則能看見東興圳的自然水岸美景，以及曾獲得台灣景觀大獎「公共開放空間類」佳作的規劃設計，也能看見在地客家文化歷史建築，「新竹縣縣民運動休閒的小森林，可以來此散步聊天度過超chill的下午」。

騎了好多地方，有點累了的雅憶來到在IG上爆紅的「日遲咖啡DID COFFEE」，整棟建築外觀和店裡陳設為簡潔日系風格，大片開窗引入自然光線，景觀視野明亮，咖啡廳內隨處可見綠植和山林水墨畫，整間店散發濃濃藝文氛圍，每個角落都很適合狂拍美照打卡；最讚的是店裡提供的甜點銅鑼燒、蛋糕，不僅造型特別可愛，滋味也相當可口，讓雅憶大推「騎累了來這邊休息放鬆一下剛剛好。」

來到竹北客家大鎮，當然不能錯過客家文化各種好吃好玩，雅憶再度騎上YouBike抵達「新瓦屋客家文化保存區」，走在傳統建築群就近感受過去長輩們的生活方式，再加上不定時舉辦的藝文活動，不只吸引文青們前來，一般民眾在不同的季節來探索，也能得到不一樣的驚喜。

一整天騎著YouBike趴趴走，雅憶笑說真的非常充實好玩，而且YouBike站點多、歸還容易，完全是便利又省錢的好選擇，為她這一趟竹北一日遊加分不少，推薦給在地民眾和觀光客多多利用。