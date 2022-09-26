漫步客庄！2022客家藝術節10／1熱鬧登場　新瓦屋變身「移動式環境劇場」

▲「漫步客庄」2022新竹縣客家藝術節活動將於10月1日在新瓦屋客家文化園區熱鬧登場。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／新竹報導

「漫步客庄」2022新竹縣客家藝術節活動，將於10月1日上午11時至下午5時在新瓦屋客家文化園區登場，當天邀請超過12個團隊及藝術家，帶來音樂、舞蹈、劇場等各類型具有客家元素的精彩演出之外，今年活動更首推「移動式環境劇場」亮點，將新瓦屋變成戶外環境劇場，突破表演藝術舞台與觀眾席的隔閡，民眾漫步於古厝、紅磚瓦屋中，除了可以隨處感受客家氛圍，透過表演者或工作人員裝扮的客家人物，更可體驗到不同以往、當代感十足的客庄景象。

新竹縣長楊文科表示，近幾年來，客家運動從民間出發，漸漸走出了一條新路，並獲得中央高度支持，縣府也挹注自籌款，以推廣傳統客家文化與分享生活日常，企圖發掘更多更精采的客家傳統藝術風貌。文化局李安妤局長也表示，長久以來文化局落實客家藝文向下扎根，推動在地客家藝文團隊，期盼透過客家藝術節的舉辦，讓年輕人及非客家族群，透過活動對客家文化有更深入的了解。

▲▼客家藝術節當天邀請到眾多表演團隊，新瓦屋客家花鼓隊、艸雨田舞蹈劇場等都將參與演出，讓民眾感受多元的客家藝文氣息。

2022新竹縣客家藝術節表演活動包括客家八音、客家獅、客家花鼓、音樂及舞蹈藝術等，邀請到田屋北管八音團、新竹縣客家武術舞獅發展協會、新竹縣客家武獅文化協會、新瓦屋客家花鼓隊、巴雀藝術、揚音樂集、木箱鼓Mr. One、艸雨田舞蹈劇場、新竹市欣蕾舞團等團隊參與演出，另外也邀請藝術家劉唐成、杜逸帆 、張淳菡、邱舒、游怡婷等人，引領民眾在新瓦屋園區內享受客家氛圍與藝文氣息。

為了讓大家提前感受客家藝術節的魅力，艸羽田舞蹈劇場、新瓦屋花鼓隊、巴雀藝術等表演團隊，搶先為活動暖身，不只有熱鬧傳統、最道地的花鼓帶動現場氣氛，將熟悉的客家歌謠《天公落水》旋律重新改編，結合舞蹈的「夕暮絲雨」表演，還有以客家特有節慶「天穿日」為主題的「家在客庄」環境劇場演出，最後更展演了時尚的客家潮服走秀。

▲▼今年的客家藝術節活動亮點是「移動式環境劇場」，讓民眾零距離接觸客家文化，還能時尚的客家服裝走秀。

新竹縣政府秘書長陳季媛說，新竹縣是客家大縣，而客家藝術充滿了浪漫、美麗、溫暖、多元等風華，非常需要持續下去，在楊縣長上任之後，將此列為重點施政之一，從107年開始至今，已連續5年舉辦客家藝術節，今年除邀請了艸雨田舞蹈劇團做活動策劃，也邀請了新竹縣的傑出團體及客家藝術表演團體，包括青春不老的新瓦屋花鼓隊、客家舞獅、八音團與在地傑出藝術家等，將在10月1日早上11點開始，把整個新瓦屋客家文化保存區變成客家環境劇場。

陳季媛提到，我們要把客家的美、文化和藝術繼續帶給年輕朋友，讓「客家」可以成為現在的新名詞，尤其新瓦屋客家文化園區是全台灣唯一在都會區完整的客家保存區，希望大家共襄盛舉，一起來體驗客家文化之美。

新竹縣政府文化局副局長林益洲也指出，不同於以往只有市集和傳統藝術表演的呈現，今年客家藝術節以移動式劇場為主，並結合傳統客家的藝術表演者和劇團、在地藝文團體，活動特色強調多元融合，再加上新瓦屋本身就是客家元素的聚落，不管在哪個地方，民眾都能沉浸在客家文化中。

當天活動除了有舞蹈走秀、行動雕像、吟唱詩人、戲劇互動等，現場也安排藍染創意服裝走秀、故事說書與弦樂演奏、傳統表演藝術、草地音樂會、客家剪黏、農事體驗、童玩體驗、客家文創市集、客家阿婆傳統美食等，集結了客家文化趣味性、親手體驗、傳統美食及文化創意，好看、好吃、好玩、好歡樂，還可以集章拿獎品，相關活動訊息歡迎上文化局官網或「新竹縣政府文化局」FB粉絲專頁查詢。