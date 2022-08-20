ET專訪 ／楊文科：4年前政見逐步到位　連任後還有四大政策要推



▲新竹縣長楊文科爭取2022年連任，他說4年前提出的政見已逐一落實，接下來要追求第二個的政策推動。（圖／新竹縣府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

2022年縣市長選舉如火如荼，相較於幾個任期屆滿的縣市，新竹縣長楊文科反顯低調，除了繼續推動市政外，楊文科接受《ETtoday新聞雲》專訪時也表示，將縣務擺在第一，政績就是最好的成績單，同時提到若順利連任成功，對新竹縣第二個4年的各項規劃。

「民之所欲，長在我心」、「向下扎根，向上結果」楊文科說，擔任縣長最重要的使命，就是為新竹縣未來30年榮景打拚，規劃好縣政藍圖，萬丈高樓平地起，唯有築基穩定了，將各項基礎建設的扎根打底工作落實，後面的施政才能水到渠成！

▲第二任期，楊文科針對新竹縣以「四高一低」目標，訂下了「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」四大施政主軸。

楊文科說，4年前參選時提出的「五支箭」、「十大交通建設」政見，如民生建設特色公園、公共運輸等設施已逐步到位下，新竹縣產業繁榮發展，除了讓民眾安居樂業，還希望居民都能擁有就業高、所得高、遷入高、教育程度高，以及失業率低，「四高一低」的成就，同時他也以「四高一低」作為未來推動政策的目標，擬定「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」四大施政主軸，來推動各項政策。

拚經濟：除了目前推動的台知及科學園區三期計畫，楊文科說，未來也規劃更多的產業用地，協助廠商解決問題，目前已著手推動設置的「國際會展中心」，希望能帶領新竹縣成為科技產業的創新研發首都，將推動竹苗科技產業發展廊帶。

重文教：縣府將妥善規劃各項資源，給孩子們最好的環境成長茁壯，目前縣府已斥資8.7億，打造「新竹縣總圖書館」，也推動文小三及文中二新設校計畫。另外，將規劃精緻小分館，並增加行動圖書館，提昇縣民閱讀能力。

享福利：秉持「老中青幼通通照顧」的施政目標，托嬰、托育、敬老津貼、縣民意外保險等各項福利政策，都會持續辦理下去！楊文科說，將持續落實孫中山先生的施政理念，讓新竹縣邁向「大同世界」的願景，使「老有所依、壯有所用、幼有所養、民有所富、學有所成」。

樂安居：共融式特色公園及公共自行車Youbike2.0政策，受到縣民鄉親高度肯定，未來，持續推動一鄉鎮至少一座共融式特色公園，也會將Youbike2.0繼續在竹東、新豐、湖口等鄉鎮設置。

楊文科說，在既有的建設基礎上，持續將新竹縣打造成為台灣矽谷、科技首都、智慧城市，繼續「產業經濟好、縣民就業佳、社會福利棒、教育環境優、居住環境讚」能成為新竹縣的代名詞！

►紙袋裝8萬現金當垃圾丟了 清潔人員酷暑下「淘金1小時」找回！

►疫情蟑螂大發國難財 「黑心快篩」改標入境！一個月爽賺8632萬



►新竹寶山高球場火警 疑桿弟口角後縱火...嚴重灼傷急救中



►新竹知名「小時厚牛排」、「粥大福」 中元節遭潑紅漆砸玻璃