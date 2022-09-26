宜蘭2022鯖魚節10／1連2天登場　體驗鯖食文化+免費拿尚青鯖魚

▲宜蘭南方澳2022鯖魚節10/1連2天登場，參加活動可免費拿尚青鯖魚，及試吃限量免費鯖魚丼飯、鯖魚刺身及碳烤鯖魚等。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣府與蘇澳區漁會為推廣食魚教育及鯖魚美食，每年均於鯖魚盛產期前舉辦「鯖魚節」，今(2022)年自10月1至2日，於南方澳第三漁港西岸廣場登場，要讓遊客們體驗趣味闖關活動及鯖魚美食大饗宴，及可免費拿尚青鯖魚，試吃限量免費鯖魚丼飯、鯖魚刺身及碳烤鯖魚等，活動還有高空煙火、歌手蔡佳麟演唱、鯖魚祭繞境踩街、彩繪DIY與傳統祈福儀式「丟包子」等。

蘇澳區漁會表示，參加「鯖魚節」活動中的「鯖魚大樂透」及「混水摸魚」，可將「尚青」的鯖魚，都通通帶回家；另，乘著獨特鯖魚造型的獨木舟，以雙人一組協力競速，可以親近海洋並培養親水及保護自然環境的理念，希望能激發漁業與休閒產業結合的概念。

而鯖魚料理大饗宴，包含鯖魚丼飯、鯖魚刺身及碳烤鯖魚等限量免費試吃；DIY彩繪卡自由彩繪，為海洋生物們塗上喜愛的顏色，認識海洋及魚種；大魚遶境踩街及「丟包子」儀式─上千包子撒向天空，為魚民祈福，象徵豐收；以舞台劇演出的方式，推廣食魚文化及知識，認識海洋生態保育及永續漁業觀念，許多免費且趣味的遊戲等遊客們來參與，於此同時還能享受在地文化舞樂表演及當地海鮮美食。

蘇澳區漁會說，停辦一年的「鯖魚祭」文化踩街及「丟包子」儀式，2022年，重新出發，這項秉持「回饋感恩」與涵蓋「濃郁海味」的創意活動，在蘇澳鎮公所與蘇澳鎮民代表會的鼎力襄助，及漁會的支援配合下，「鯖魚祭」與「鯖魚節」兩大最具在地特色的活動再度融合推辦，象徵出海豐收滿載而歸。