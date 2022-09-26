　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

宜蘭2022鯖魚節10／1連2天登場　體驗鯖食文化+免費拿尚青鯖魚

▲▼宜蘭南方澳2022鯖魚節10/1連2天登場，參加活動可免費拿尚青鯖魚，及試吃限量免費鯖魚丼飯、鯖魚刺身及碳烤鯖魚等。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲宜蘭南方澳2022鯖魚節10/1連2天登場，參加活動可免費拿尚青鯖魚，及試吃限量免費鯖魚丼飯、鯖魚刺身及碳烤鯖魚等。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣府與蘇澳區漁會為推廣食魚教育及鯖魚美食，每年均於鯖魚盛產期前舉辦「鯖魚節」，今(2022)年自10月1至2日，於南方澳第三漁港西岸廣場登場，要讓遊客們體驗趣味闖關活動及鯖魚美食大饗宴，及可免費拿尚青鯖魚，試吃限量免費鯖魚丼飯、鯖魚刺身及碳烤鯖魚等，活動還有高空煙火、歌手蔡佳麟演唱、鯖魚祭繞境踩街、彩繪DIY與傳統祈福儀式「丟包子」等。

▲▼宜蘭南方澳2022鯖魚節10/1連2天登場，參加活動可免費拿尚青鯖魚，及試吃限量免費鯖魚丼飯、鯖魚刺身及碳烤鯖魚等。（圖／記者游芳男攝，下同）

蘇澳區漁會表示，參加「鯖魚節」活動中的「鯖魚大樂透」及「混水摸魚」，可將「尚青」的鯖魚，都通通帶回家；另，乘著獨特鯖魚造型的獨木舟，以雙人一組協力競速，可以親近海洋並培養親水及保護自然環境的理念，希望能激發漁業與休閒產業結合的概念。

而鯖魚料理大饗宴，包含鯖魚丼飯、鯖魚刺身及碳烤鯖魚等限量免費試吃；DIY彩繪卡自由彩繪，為海洋生物們塗上喜愛的顏色，認識海洋及魚種；大魚遶境踩街及「丟包子」儀式─上千包子撒向天空，為魚民祈福，象徵豐收；以舞台劇演出的方式，推廣食魚文化及知識，認識海洋生態保育及永續漁業觀念，許多免費且趣味的遊戲等遊客們來參與，於此同時還能享受在地文化舞樂表演及當地海鮮美食。

蘇澳區漁會說，停辦一年的「鯖魚祭」文化踩街及「丟包子」儀式，2022年，重新出發，這項秉持「回饋感恩」與涵蓋「濃郁海味」的創意活動，在蘇澳鎮公所與蘇澳鎮民代表會的鼎力襄助，及漁會的支援配合下，「鯖魚祭」與「鯖魚節」兩大最具在地特色的活動再度融合推辦，象徵出海豐收滿載而歸。

►新手爸媽必備！Combi育兒組合超優惠　優雅解決尿布異味

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
南韓Outlet大火！7人罹難1重傷　疑電動車爆炸釀禍
快訊／俄校園大規模槍擊！至少6死20多傷　學童緊急逃出
周玉蔻點名她「小妹妹長這麼漂亮」！IG神到了　女記者正面照曝
周玉蔻認爆料錯誤　撇拉抬陳時中選情...反批媒體：你還好意思
台股摜破「國安基金進場點」！　操盤手說話了
她好心讓學妹住家裡　竟遭對方聯手25歲男友性侵
俄徵兵軍官遭近距槍擊！男嗆「不去烏克蘭打仗」　眾人嚇壞狂奔
曾對周玉蔻調情？　柯文哲「雙眼睜大」驚喊：嚇死！
劉雨柔離婚「財產分配內幕」　2千萬房產動向曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

宜蘭2022鯖魚節10／1連2天登場　體驗鯖食文化+免費拿尚青鯖魚

竹市育賢國中摘全國教學卓越獎銀質獎　六年內二度獲獎

黃偉哲致力提升文教力　2022幸福城市大調查台南六都第一

台南市副議長林炳利病逝　黃偉哲深表哀悼

林炳利副議長病逝　台南市議會會旗降半旗3天哀悼

台南傳出民宅、便當店火警　疏散22人幸無人傷亡

漫步客庄！2022客家藝術節10／1熱鬧登場　新瓦屋變身「移動式環境劇場」

花蓮強震後323戶危建　縣府攜手慈濟、台積電協助重建

台中男騎車到桃園驚覺「背包不見了」　警暗夜沿路搜索找回

南投表揚669位優秀教育人員　周進科、林慕怡皆獲雙料師鐸獎肯定

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

吳姍儒5月孕肚看不出「辣露小蠻腰」　許願：小孩不要像我爸就好！

中油天然氣注儲桶氣爆！　桶蓋噴飛竟是「土蜂害的」

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

虞書欣《小森林》攻陷直男　張彬彬「嘴說不要但全照做」

宜蘭2022鯖魚節10／1連2天登場　體驗鯖食文化+免費拿尚青鯖魚

竹市育賢國中摘全國教學卓越獎銀質獎　六年內二度獲獎

黃偉哲致力提升文教力　2022幸福城市大調查台南六都第一

台南市副議長林炳利病逝　黃偉哲深表哀悼

林炳利副議長病逝　台南市議會會旗降半旗3天哀悼

台南傳出民宅、便當店火警　疏散22人幸無人傷亡

漫步客庄！2022客家藝術節10／1熱鬧登場　新瓦屋變身「移動式環境劇場」

花蓮強震後323戶危建　縣府攜手慈濟、台積電協助重建

台中男騎車到桃園驚覺「背包不見了」　警暗夜沿路搜索找回

南投表揚669位優秀教育人員　周進科、林慕怡皆獲雙料師鐸獎肯定

用路人注意！國慶倒數　今23：00起分階段交管

快訊／萬里沙灘2男下海游泳　遭浪捲外海離岸500米...警消搜救中

偷拉大食蟻獸尾巴、追趕水豚　「屁孩集團」搞內訌…保育員好頭痛

邀陳偉殷、陽岱鋼打經典賽？餅總：有討論　同步觀察U23好手

《超偶》戰友開唱一半...艾怡良驚喜衝上台！她激動爆哭

台灣電動休旅又有新選擇！韓系品牌將推「2款全新車」搶市

正妹剝皮騙千萬！揪出賣人頭帳戶脫罪SOP　詐團32人被逮3收押

尬！安倍國葬「G7領袖」全員不出席　賀錦麗抵日會岸田

農曆9月來了！命理師親點「3生肖」：正偏財都強　一路旺到年底

終於等到拉拉褲特價！好市多「搬長」大集合　懶得扛必看「隱藏版買法」

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

地方熱門新聞

整台遊覽車等不到山友　報警找人

台南市副議長林炳利今晨睡夢辭世

台南永康林燕祝、謝龍介聯合競選總部成立

高雄鳳山區晚間3494戶停電！

林炳利副議長病逝議會會旗降半旗哀悼

台南安南區安豐三街民宅火警無人傷亡

永康警3天攔檢取締22件13件法辦

台南市副議長林炳利病逝黃偉哲哀悼

桃園「議長盃」萬人路跑　兩階段鳴笛

台南東區曾之婕競選總部成立

台中男騎車到桃園「背包不見了」　警沿路搜索找回

陳主明成立大會　蘇巧慧、王美惠現身力挺

漫步客庄！2022客家藝術節10/1熱鬧登場

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

更多熱門

相關新聞

雙颱恐成「異常豪雨」下周3波變天

雙颱恐成「異常豪雨」下周3波變天

東北風影響，今天（25日）迎風面雨勢明顯，宜蘭山區出現局部超大豪雨，中央氣象局表示，明天（26日）水氣減少，只剩北東地區還有些雨勢，未來一周最好天氣的時間點就在27至29（周二至四），緊接著又有一波水氣來襲。天氣風險公司分析，颱風沒有達到共伴效應的條件，但東北風異常降雨還是相當劇烈，尤其宜蘭雨勢驚人「一下子就豪雨」，明起又是變天過程，轉東風回溫放晴。

現場畫面曝！民眾受困野溪　紅車卡溪床湍急溪水狂沖

現場畫面曝！民眾受困野溪　紅車卡溪床湍急溪水狂沖

清水地熱野溪17車43人受困　搭怪手陸續撤離

清水地熱野溪17車43人受困　搭怪手陸續撤離

雨量前19名都在宜蘭！「遠超過預期」　氣象局示警「還有豪雨」

雨量前19名都在宜蘭！「遠超過預期」　氣象局示警「還有豪雨」

清水地熱公園27車66人困溪床　怪手出動改變水位

清水地熱公園27車66人困溪床　怪手出動改變水位

關鍵字：

宜蘭南方澳2022鯖魚節

讀者迴響

熱門新聞

快訊／拓也哥逝世！家人發文證實

快訊／劉雨柔離婚！

孫生突譙女友「假人設」：真覺得噁心

浴室矽利康發霉！網曝神招

驚見爸媽Google搜尋紀錄　兒當場崩潰大哭

富家女故宮看展後墜B2　昏迷指數3搶救中

一夜連3震！今晨最大規模4.2　6縣市有感

台「第一女優」爆重回日本拍AV！

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

17歲女淪寮國豬仔！　逃跑失敗被逼當眾口交

即／張淑娟捲「晶華緋聞案」怒告！周玉蔻道歉了

中間是狠角色　左右車貼防撞板

紅隊隊員「輸了沒關係」　江宏傑怒

外媒爆iPhone 15　Ultra型號取代Pro Max

全家發票中獎名單一次看！

更多

最夯影音

更多
下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親
陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面