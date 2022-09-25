宜蘭雨勢不斷！清水地熱野溪17車43人受困　搭怪手陸續撤離

記者游芳男／宜蘭報導

受到宜蘭山區超大豪雨影響，25日上午近9時許，人氣景點清水地熱公園附近溪水爆漲，有二處共27車66名露營民眾受困溪床，其中一休旅車還被沖走卡在溪床上，幸車上無人，警消動用兩部怪手(400P及300P)，在現場協助挖砂石改變水位，於下午近1時許，先讓10車23人安全撤離。另往後撤至山上相對高點17車43人，下午陸續搭怪手終安全撤離。

▲25日露營受困清水地熱野溪最後一批的17車43人（紅圈處），下午近3時許，陸續搭怪手安全脫離險境。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

25日近9時許，宜蘭消防局先後獲報宜蘭清水地熱溫泉露頭區的野溪行水區，受大豪雨影響，有二處共27車66名露營民眾受困溪床。消防局派遣第一大隊、特搜大隊、大同分隊救災車組前往救援，其中一處的17車43人於對岸紮營，食物與水充足，安全無虞，一度要暫等待水退後再撤離，不須消防人員救援，後來17車43人的其中一輛停放溪旁的紅色休旅車，遭溪流沖走於溪床上，幸車主未在車內，已由友人載至安全處(於對岸與17車會合)。中午，43人往高處撤離。

附近另一處受困的10車23人，12時40時因有兩部怪手(400P及300P)在現場協助挖砂石改變水位後，於13時16分許，已安全撤離。

因雨勢仍不斷，及天色漸晚，深怕山上雨勢漸大，擔心17車43人受困民眾人命安危，消防局經評估後，決議先行以挖土機接駁方式將民眾救出上岸。14時38分許，消防人員搭乘怪手抵達對岸，已與待援民眾接觸。15時12分，17車43人第一梯次待救民眾，由怪手載運過溪，其餘民眾也將陸續被安全撤離。