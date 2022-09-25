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小鋼炮路過雙颱恐成！「每年一次異常豪雨」下周3波變天　水彈接力

▲▼諾盧颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲「小鋼炮」中颱諾盧一路向西，7級暴風半徑達150公里。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

東北風影響，今天（25日）迎風面雨勢明顯，宜蘭山區出現局部超大豪雨，中央氣象局表示，明天（26日）水氣減少，只剩北東地區還有些雨勢，未來一周最好天氣的時間點就在27至29（周二至四），緊接著又有一波水氣來襲。天氣風險公司分析，颱風沒有達到共伴效應的條件，但東北風異常降雨還是相當劇烈，尤其宜蘭雨勢驚人「一下子就豪雨」，明起又是變天過程，轉東風回溫放晴。

宜蘭山區今天出現局部超大豪雨，宜蘭平地也有局部大豪雨，基隆北海岸及大台北山區則有局部大雨，24小時最大雨量發生在宜蘭南澳的西帽山，高達573毫米。氣象局預報，明天迎風面雨勢趨緩，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨大台北也有降雨機會，其他地區多雲到晴，午後嘉義以南地區及中部山區有局部短暫雷陣雨；各地低溫約23至25度，北台灣白天高溫回升，各地最高溫約31至34度，日夜溫差大。

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▼雙颱將生成，路徑皆對台灣沒有影響。（圖／中央氣象局）

▲▼諾盧颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▼東北風帶來異常劇烈降雨，宜蘭山區出現超大豪雨。

▲▼諾盧颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼諾盧颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

氣象局表示，今下午2點有熱帶低氣壓TD20生成，位置在台灣台北東方2606公里海面上，可能在24小時內生成颱風，明天白天有機會發展成第17號颱風「庫拉」（Kulap），未來路徑預測朝西北方前進轉東北，距離台灣最近時仍有1000多公里距離，沒有直接影響。至於「小鋼炮」16號中度颱風「諾盧」強度稍微增強，位在鵝鑾鼻南南東方800公里海面上，未來持續向西移動，預計登陸菲律賓後強度持續減弱，路徑上不影響台灣。

「每年9、10月，總會有一次這樣的『東北風異常降雨』事件。」天氣風險公司分析師吳聖宇指出，雖然沒有達到共伴效應的條件，東北風異常降雨還是相當劇烈，底層東北風和太平洋上的東風交會，自琉球群島附近開始衍生出一系列的降雨系統，往宜蘭一帶延伸。東北風異常降雨的特點之一，通常不會有打雷閃電，另一個特點就是降雨非常集中在某些區域或單點，例如今天降雨集中在冬山、大同、南澳的山區，西帽山24小時雨量更突破500毫米，同樣鄉鎮的平地卻感受不到強降雨，大多數區域累積雨量不到100毫米，降雨梯度之大相當驚人。

天氣風險公司總經理彭啟明指出，原本預測颱風從南邊過、和東北風配合不是很好，應該共伴效應不是很明顯，但從昨天至今天，宜蘭雨勢相當驚人「一下子就豪雨」，天氣預測真的很不好抓，最多在南澳已經破600毫米，很多地方也都有3-400毫米，這種極端值的突然發生，還是只能靠滾動式監控來修正預測，「沒有共伴效應的特徵，卻下了和共伴效應類似的雨勢」，事後來看都有些原因，預報模式對這個特殊小區域（畚箕地形）的掌握還不是很好。

▼氣象局預報一周天氣－
 本周無大系統影響，水氣減少，逐步呈現轉晴、午後雷陣雨的天氣型態，白天陽光照射下仍有些悶熱，夜間低溫開始有涼爽的感覺。近期在南海、西北太平洋低壓區中也可能有熱帶系統發展，氣象局持續關注。

●9/26 （周一）：
白天基隆北海岸、東半部及恆春半島還有些雨勢，但雨勢開始趨緩。
其他地區天氣多雲到晴。
午後局部雷陣雨：嘉義以南、各地山區。

●9/27～9/29（周二～四）本周天氣最好的時間點：
僅東半部有些局部降雨，午後雷陣雨以南部、各地山區為主。
周二清晨基隆北海岸有零星雨勢，後續轉乾。

●9/30～10/2（周五～日）：
東南部水氣增多，有短暫陣雨，宜花也有局部短暫陣雨。
西半部午後雷陣雨。

▲▼氣象局公布未來一周天氣三階段變化。（圖／氣象局）

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