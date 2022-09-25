清水地熱公園27車66人困溪床　2怪手改變水位助10車23人撤離

記者游芳男／宜蘭報導

受到宜蘭山區超大豪雨影響，25日上午近9時許，人氣景點清水地熱公園附近溪水爆漲，有二處共27車66名露營民眾受困溪床，其中一休旅車還被沖走卡在溪床上，幸車上無人，警消動用兩部怪手(400P及300P)，在現場協助挖砂石改變水位，於下午近1時許，先讓10車23人安全撤離。另，17車43人往後撤至山上相對高點。

25日近9時許，宜蘭消防局先後獲報宜蘭清水地熱溫泉露頭區的野溪行水區，受大豪雨影響，有二處共27車66名露營民眾受困溪床。消防局派遣第一大隊、特搜大隊、大同分隊救災車組前往救援，其中一處的17車43人於對岸紮營，食物與水充足，安全無虞，一度要暫等待水退後再撤離，不須消防人員救援。

後來17車43人的其中一輛停放溪旁的紅色休旅車，遭溪流沖走於溪床上，幸車主未在車內，已由友人載至安全處(於對岸與其他人會合)。中午，一行人往高處撤離。

附近另一處受困的10車23人，12時40時因有兩部怪手(400P及300P)在現場協助挖砂石改變水位後，於13時16分許，已安全撤離。

▲25日露營受困清水地熱野溪溪床的10車23人（上圖），經怪手挖砂石改變水位，已安全撤離。（圖／記者游芳男翻攝，下同）