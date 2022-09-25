現場畫面曝！民眾受困清水地熱野溪　紅車卡溪床湍急溪水狂沖

記者游芳男、陳韻如／宜蘭報導

宜蘭人氣景點清水地熱公園受到山區超大雨影響，25日上午溪水暴漲，造成2處共27車66名露營民眾受困溪床，還有一輛休旅車遭溪水沖走卡在溪床上，所幸車內無人員受困。透過畫面可以看到，現場溪水相當湍急，一輛紅色休旅車就卡在砂石中，一旁溪水還不斷沖刷，畫面險象環生。警消下午出動怪手救援，順利讓66人安全撤離。

▲休旅車遭沖走卡溪床 。（圖／記者游芳男翻攝）

宜蘭縣消防局今上午9時30分獲報，清水地熱公園有民眾露營，不料卻因溪水暴漲而受困溪床。經了解，共有17車43人受困溪床，目前安全與食物均無虞，並也已移往高處，不需營救，待溪水退去即可自行離去。而另一處也有10車23名露營民眾受困，同樣向警消表示不需救助。

另外，還有一輛紅色休旅車遭溪水沖走，目前卡在溪床上，而透過現場畫面可以看到，現場水勢湍急，不斷沖刷著砂石、休旅車，畫面險象環生。

▲▼露營受困清水地熱野溪最後一批的17車43人，下午近3時許陸續搭怪手（紅圈處）安全脫離險境。（圖／記者游芳男翻攝）

警消人員事後出動兩部怪手(400P及300P)救援，並在現場協助挖砂石改變水位後，受困的66人於下午全數撤離，而其中17部車則留在高處，待溪水退去後，車主才能前往移車。而至於紅色休旅車的部分，因天色已晚加上溪水尚未退去，將於明天吊離現場。