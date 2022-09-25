雨量前19名都在宜蘭！「遠超過預期」　氣象局示警「還有豪雨」

▲宜蘭露營民眾一度受困清水地熱公園溪床。（圖／記者游芳男翻攝）

記者李姿慧／台北報導

豪雨彈狂炸宜蘭，氣象局昨(9/24)到今(9/25)下午連發10次豪大雨特報，今上午宜蘭山區清水地熱公園附近溪水爆漲，27車66名露營民眾一度受困溪床，警消動用怪手協助撤離。氣象專家表示，從昨迄今宜蘭西帽山竟下572.0毫米降雨，遠超過預期。氣象局提醒，今晚前宜蘭山區仍有豪大雨等級雨勢，民眾要小心。

氣象專家賈新興今下午表示，前幾天提醒9/24到9/25宜蘭局部地區雨勢較大，預估會有明顯降雨，但實際降雨遠超過預期，昨天至目前，宜蘭南澳的西帽山竟然下了572.0毫米的降雨。

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▲宜蘭累積「紫爆」，出現超大豪雨。（圖／氣象局）

根據氣象局下午2時許統計，宜蘭地區降雨驚人，全台前19名降雨最多測站全都在宜蘭，包括宜蘭縣西帽山今日累積雨量已達447.5毫米、其次是宜蘭縣寒溪351.5毫米、宜蘭縣新寮 259毫米、宜蘭縣水保局寒溪249毫米、宜蘭縣新寮238.5毫米等。

中央氣象局預報員曾昭誠表示，宜蘭縣西帽山24小時累積雨量已經達572毫米，今晚前，宜蘭地區仍有出現豪雨等級降雨機會，民眾要小心，預計明天白天才會開始明顯趨緩。