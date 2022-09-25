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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸委會批王毅「散布錯誤言論」　是國際欺騙者與霸凌者

記者蔡儀潔／台北報導

大陸外交部長王毅出席聯合國大會一般性辯論時，強調「只有國家實現完全統一，台海才能真正迎來持久和平。」對此，陸委會今（25）日表示強烈抗議與不滿，稱王毅是散布悖離歴史事實與兩岸現狀的錯誤言論。

▲▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會提出三點回應王毅的言論，首先聯合國憲章宗旨與原則旨在維護世界和平，北京當局在臺海製造事端、大舉軍事脅迫台灣人民及區域安全秩序，其外長在聯大場域誇言是「世界和平的建設者」、高舉公平正義，並宣稱阻擋其統一必將被歷史車輪碾碎等公然恫嚇國際等說法，是根本性違背事實的國際欺騙者與霸凌者，民主國家應認清並團結對抗威權干預的挑戰。

陸委會表示，其次，中華民國是主權國家，台灣在歷史事實、國際法及現實上，從未一日屬於中華人民共和國，兩岸互不隸屬是客觀現狀。

陸委會指出，聯大2758號決議從未涉及台灣及台灣人民在聯合國體系代表權的問題，更未處理台灣與中華人民共和國的關係，「中共侵犯我國家主權、打壓阻撓台灣參與國際，國際社會已嚴重關切、更堅決反對。」

最後，陸委會強調，台灣的未來由2300萬台灣人民決定，絕不接受中共單方設定的政治前提及兩岸終局，更不會退縮屈服，並呼籲聯合國及全球民主夥伴支持台灣、認清專制政權欺騙本質及遏制其違反國際秩序規則的挑釁行徑；也再次正告中共當局面對「四個堅持」的台灣共識，以和平理性方式化解分歧。

▲王毅出席第77屆聯合國大會一般性辯論。（圖／翻攝自澎湃影像）

據《新華社》報導，王毅24日出席第77屆聯合國大會一般性辯論，並在演講時稱，中國願繼續以最大誠意、盡最大努力實現兩岸和平統一，「只有國家實現完全統一，台海才能真正迎來持久和平。」

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