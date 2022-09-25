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大陸 大陸焦點 特派現場

王毅出席聯合國辯論　強調「只有完全統一，台海才能真正和平」

▲▼ 王毅。（圖／翻攝自澎湃影像）

▲王毅出席第77屆聯合國大會一般性辯論。（圖／翻攝自澎湃影像）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸外交部長王毅24日出席第77屆聯合國大會一般性辯論，並在演講時稱，中國願繼續以最大誠意、盡最大努力實現兩岸和平統一，「只有國家實現完全統一，台海才能真正迎來持久和平。」

據《新華社》報導，王毅於當地時間24日在紐約聯合國總部，出席第77屆聯合國大會一般性辯論併發表題為《為和平發展盡力 為團結進步擔當》的演講。

王毅在談到台灣問題時，強調中國的國家主權和領土完整從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，全體中華兒女追求祖國統一的努力從未停止。

王毅闡述了聯合國大會在51年前通過第2758號決議，將台灣當局代表從其「非法佔據」的席位上驅逐出去，從政治上、法律上和程序上，徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國以及國際機構中的代表權問題，也徹底封堵了任何人、任何國家企圖製造「兩個中國」或「一中一台」的任何空間。

王毅表示，中國願繼續以最大誠意、盡最大努力實現兩岸和平統一，而為達成這一目的，就必須以最堅定決心打擊「台獨」分裂活動，以最有力舉措排除外部勢力干涉。

他接著指出，只有依法堅決制止分裂，兩岸和平統一才有現實基礎；只有國家實現完全統一，台海才能真正迎來持久和平，「任何干涉中國內政的圖謀都必將遭到中國人民一致反對，任何試圖阻擋中國統一大業的行徑都必將被歷史車輪碾碎。」

另外，王毅於當地時間23日與聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）會面，稱中國歷來主張，大國尤其是安理會常任理事國應該帶頭遵守國際法、維護聯合國權威、踐行真正的多邊主義、幫助發展中國家，但令人遺憾的是，個別大國出於一己私利，以多邊主義為名，行單邊主義之實，打著維護所謂「規則」旗號，到處搞「小圈子」、「小集團」。

王毅指出，中方贊賞秘書長積極斡旋並取得成效，中方在烏克蘭問題上的核心立場就是勸和促談，就是站在和平一邊，我們將繼續以自己的方式發揮建設性作用。同日，王毅還分別會見泰國副總理兼外長、斯里蘭卡外長。

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