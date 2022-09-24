　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

會談90分鐘！布林肯在紐約與王毅會面　「台灣問題」再交鋒

▲▼）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天與中國國務委員兼外交部長王毅會晤。（圖／路透社）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國國務委員兼外交部長王毅會晤。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務委員兼外長王毅美東時間23日在美國紐約舉行的第77屆聯合國大會期間，會見美國國務卿布林肯。王毅重點針對近期美方在台灣問題上闡述中方的嚴正立場，強調台灣問題是中國核心利益中的核心，維護國家主權和領土完整是使命所在，從不含糊。布林肯則告訴王毅，維護台灣的和平與穩定至關重要。

《路透》報導，美高階官員指出，布林肯和王毅進行了90分鐘「直接且直白」的對話，台灣則是談話的焦點之一，「對美方來說，國務卿明確表示，依照我方長期的一中政策，維持台海和平和穩定是絕對核心且重要之事。」

據《新華社》報導，王毅表示，當前中美關係遭遇嚴重衝擊，其中的教訓美方需要汲取。中美關係正處於關鍵當口，亟需雙方本著對世界、對歷史、對兩國人民負責的態度，建立兩個大國正確相處之道，推動兩國關係止跌回穩。

王毅指出，美方在台灣問題上對中方是有明確政治承諾的。遠有中美三個聯合公報，近有美本屆政府多次表示不支持「台獨」。但美方的行動卻與此背道而馳，企圖破壞中國的主權和領土完整，阻撓中國的和平統一大業，搞所謂「以台制華」，甚至公開聲稱要協防台灣，發出了十分錯誤和危險的信號。美方應原原本本回歸中美三個聯合公報和一個中國原則，乾乾淨淨重申一個中國政策，清清楚楚表明反對各種「台獨」分裂活動。

王毅強調，中美兩個大國既有共同利益也有深刻分歧，這一點不會改變。雙方從接觸第一天起，就知道是在和制度不同的國家打交道，這並未妨礙雙方基於共同利益開展合作，也不應該成為中美對立對抗的理由。

王毅並指，希望美方端正對華認知，反思和改變以遏制打壓為主線的對華政策，不要再試圖以實力地位同中國人打交道，不要總想著阻遏中國的發展，不要動輒就搞單邊霸凌。要為雙方恢復正常交往創造良好氛圍，要推動中美關係回到健康穩定的發展軌道。

新華社報導引述布林肯的話表示，美中關係當前處於困難時期，推動雙邊關係重回穩定軌道符合雙方利益。兩國以往曾成功管控分歧，美方願同中方坦誠溝通對話，避免誤解誤判，找到前行道路。布林肯重申美方不尋求打「新冷戰」，一個中國政策沒有改變，不支持「台獨」。

雙方還就烏克蘭局勢等交換了意見。雙方認為會晤是坦誠、建設性和重要的，同意繼續保持溝通。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►台南名產「關廟麵」特價中！天然日曬製成，彈牙好美味

ET快訊
解封倒數！　確診、隔離者這些補助別忘領
告定了！她曝張淑娟「非常憤怒」　週一提告周玉蔻
《放進去一下下就好》別亂唱！　呂秋遠警告：律師費很貴
作家H抗癌漏尿「包尿布錄影」！工作人員心疼到哭
逆轉？滾床女主角「不是張淑娟」　她喊：是王姓女子
驚悚畫面曝！轎車「0剎車」猛撞機車　人車噴飛慘死
快訊／雨彈一早就開炸！　4縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

會談90分鐘！布林肯在紐約與王毅會面　「台灣問題」再交鋒

警攔檢驚見「駕駛沒穿褲」！無照男羞指副駕女：她濕了

新疆多地民眾同步直擊「不明飛行物」 「扇形白光」影片曝光

柬埔寨沉船23中國人失蹤！落海前「絕望身影」曝　2船員落跑被抓

「0+3」港入境防疫政策再鬆綁　快篩陰可登機...居家檢疫期可外出

「Made in China」取暖器出口歐盟增幅超50％　臨時訂單加不停

恐怖慎入！女子裸下身當街遭狠男「割喉」...血腥影片曝

美國不限制進口中國「釹磁鐵」　美媒：避免爆發新貿易戰

全球金融中心最新排行：北上深港四城維持前十...台北進步11名排名55

老家四川很關心「團團」　陸貓熊中心證實：同步得知病況有溝通交流

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

30萬俄羅斯大兵被逼上前線　童心碎淚別父：一定要回來

IU機場超照顧粉絲　收信、聊天暖到最後~

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

錯過李芷婷「求救訊息」！　老闆潘偉凡長文道歉：原來我錯了

地震救難隊找不到地方吃飯　受災麵店送90碗：全都過來吃

會談90分鐘！布林肯在紐約與王毅會面　「台灣問題」再交鋒

警攔檢驚見「駕駛沒穿褲」！無照男羞指副駕女：她濕了

新疆多地民眾同步直擊「不明飛行物」 「扇形白光」影片曝光

柬埔寨沉船23中國人失蹤！落海前「絕望身影」曝　2船員落跑被抓

「0+3」港入境防疫政策再鬆綁　快篩陰可登機...居家檢疫期可外出

「Made in China」取暖器出口歐盟增幅超50％　臨時訂單加不停

恐怖慎入！女子裸下身當街遭狠男「割喉」...血腥影片曝

美國不限制進口中國「釹磁鐵」　美媒：避免爆發新貿易戰

全球金融中心最新排行：北上深港四城維持前十...台北進步11名排名55

老家四川很關心「團團」　陸貓熊中心證實：同步得知病況有溝通交流

國人赴日多花3500做PCR　陳時中：那是舊規定、各國都在檢討做法

黃國昌轟周玉蔻「下流」！　蔣萬安：11／26向劣質選風投反對票

違規迴轉害摔車！他「只看一眼」走人　被害人不出面...下場更慘

他認這輩子最對不起連勝文「這件事」　支持張淑娟告周玉蔻到底

高雄必去早午餐！份量大的美式大早餐　明太子軟法獨特香氣超好吃

「國泰雍萃」享北士科宜居條件　重磅建設爭取亞運再添利多

世貿美容化妝品展民眾敲大槌領獎品　保養品展創意

打完疫苗不舒服...他「偷牽車」代步　花襯衫太顯眼...1天就被逮

跨年住飯店「免費吃早、晚餐」！加碼送樂園門票　還能賞煙火

張育成連2戰先發吞K　法官沒開轟洋基仍險勝紅襪

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

大陸熱門新聞

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

25歲千金傳收80億聘金甜嫁七匹狼少東！婚宴照流出甜炸

20歲妹1年暴瘦10kg！顱腦拔出27cm扭曲白蟲狂蠕

爸爸煮熟寵物蟹　要求2兒子吃掉

女子裸下身當街遭狠男「割喉」...血腥影片曝

攔檢驚見「駕駛沒穿褲」　無照男指副駕女：她濕了

她陪閨蜜看皮膚科…反被查出「癌症」

巨蛇躲池塘buffet吃到飽！農民抽完水嚇傻

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

金髮內衣妹「3樓外牆」往下逃　拚命逃生原因曝光

薄紗女爬牆被起底　真實身分曝光

柬埔寨沉船23中國人失蹤！落海前絕望身影曝

一家8口不用上班　人妻：除帶小孩就是等吃三餐

17歲男「賣腎買iPhone」　10年後現況曝

更多熱門

相關新聞

台官員見證　美州長簽命令防中國資安威脅

台官員見證　美州長簽命令防中國資安威脅

佛羅里達州州長迪尚特簽署行政命令，禁止佛州公部門向中國等威權國家採購可能帶來資安威脅的技術、產品與服務。台灣駐邁阿密辦事處處長紀欽耀受邀出席見證。

美日韓3國外長會談　譴責北韓「核武立法」

美日韓3國外長會談　譴責北韓「核武立法」

台灣1優勢快沒了！王浩宇點出「年底成敗關鍵」

台灣1優勢快沒了！王浩宇點出「年底成敗關鍵」

瑞信財富報告：2026台灣富豪人數激增86%

瑞信財富報告：2026台灣富豪人數激增86%

拜登稱不尋求與中國衝突　陸：盼和平共處

拜登稱不尋求與中國衝突　陸：盼和平共處

關鍵字：

王毅布林肯中美台海台灣

讀者迴響

熱門新聞

母在家彈鋼琴　24歲童星「從背後槍殺」！

表妹來隔離...老公沒回房！孕妻驚見「女上男下」

錯過李芷婷「求救訊息」　老闆道歉：我錯了

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

正宮亞希「開撕許仁杰」：慾望會使人犯錯！

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

名媛反目成仇！　百億身家「借友千萬」被翻臉

該看籃球了！女球迷「緊身露腰」網看2點傻了

快訊／許仁杰回應正宮「謝謝妳的付出」　安排律師「坐下來好好溝通」

快訊／正宮火大不忍了！公開嗆許仁杰「錢都是家用不是被我花光的」

真的成韭菜　中環賣陽明4114張虧2114萬元、還有9251張

他怨1樓、頂樓打死不都更！來人秒懂「1周天價賣出」

快訊／宜蘭23:59發生規模4.0地震

薪水全上繳　求愛遭拒！人妻提4要求：表現好才能做

更多

最夯影音

更多
爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地
楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面