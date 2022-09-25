王毅聯大辯論稱「統一才能和平」　外交部不齒：明目張膽顛倒是非

▲中國外交部長王毅。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

中國大陸外交部長王毅24日出席第77屆聯合國大會一般性辯論，並在演講時稱，中國願繼續以最大誠意、盡最大努力實現兩岸和平統一，「只有國家實現完全統一，台海才能真正迎來持久和平」；對此，外交部反擊稱，對王毅這種明目張膽的指鹿為馬、顛倒是非、公然威脅的說法，我國外交部表示不齒，並予強烈譴責。

王毅在美國紐約亞洲協會（Asia Society）總部的演說中指出，在美方插手和縱容下，台灣獨立勢力滋生蔓延，不斷改變大陸與台灣同屬一中的根本現狀，進而對台海和平穩定構成最大威脅，並指台灣獨立這頭破壞力極強的灰犀牛，正在向我們衝來，應當予以堅決制止，並稱將保留採取一切必要措施的選項。

外交部表示，近年來，中國共產黨政權極力對外擴張，尤其對台灣周邊灰色地帶的海空軍演行動快速升級，搭配惡意網路攻擊、假訊息等混合戰，為未來軍事侵略行動做準備，這才是印太區域問題的根源。中國的各種說法，包括拉高反對「台灣獨立」的聲調，都在混淆國際對其擴張主義野心的注意。

外交部再次強調，中華人民共和國從未統治台灣，台灣在全民努力之下，已經發展出一個各國稱道、全球肯定的自由民主政治，和中國共產黨極權統治下的中華人民共和國成為兩個截然不同的模組，這就是多年來的歷史事實，也是國際公認「互不隸屬」的現狀。中國政府口中的「台灣獨立」，就是軍事侵略台灣的藉口，如同「一個中國」、支持台灣國際參與、國際友人訪問台灣、聯合國大會第2758號決議案等，都是中國到處劃紅線和為軍事侵略台灣找藉口。

此外，對美國等國際友人支持台灣、關心台海和平與穩定，外交部再次表達感謝之意。國際社會關注中國擴張主義造成緊張情勢不斷升高並支持台灣，是阻止中國對外擴張的重要作為，外交部呼籲國際社會，持續支持台灣，才是避免危機的方法。