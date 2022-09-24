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民進黨超級陣容力挺　潘孟安：希望屏東鄉親牽成「自己的女兒」

▲▼屏東縣長潘孟安、屏東縣長參選人周春米、陳時中競辦發言人林楚茵今為返鄉參選的屏東縣議員參選人梁育慈站台。（圖／立委林楚茵提供）

▲▼屏東縣長潘孟安、屏東縣長參選人周春米、陳時中競辦發言人林楚茵今為返鄉參選的屏東縣議員參選人梁育慈站台。（圖／立委林楚茵提供，下同）

政治中心／屏東報導

屏東縣長潘孟安24日現身同派系黨籍縣議員參選人梁育慈與屏東縣長參選人周春米聯合競選總部成立大會，潘孟安表示，他跟梁育慈認識很久，自己即將卸任，但還要送給屏東「一個禮物」，梁育慈在台北求學、歷練超過10年，他把梁育慈當作自己的女兒看待，也希望屏東的鄉親把梁育慈當作自己的女兒來牽成，希望鄉親能夠支持，讓專業、有經驗的新人返鄉進入縣議會。

周春米也表示，如果未來當選，屏東就會有許多新建設開展，也會提供更多的就業機會，未來她要把年輕人「留下來」，梁育慈毅然返鄉服務，就是大家最好的榜樣。

今天除了潘孟安、周春米之外，立委劉世芳、鍾佳濱、林楚茵等人都特別南下助陣，呼籲大家力挺，一起把家鄉的年輕人「留下來」。立委賴品妤、吳思瑤、台北市議員許淑華、李建昌、新北市議員戴瑋珊、前民進黨台北市黨部主委吳怡農等人也親自「獻聲」拍攝影片，拜託屏東鄉親一起支持這位返鄉服務的年輕人。

梁育慈過去是台北市議員梁文傑的助理，這次為了家鄉更好返鄉參選，擔任陳時中競辦發言人、梁的妻子立委林楚茵，今天還特地向陳時中「請假」半天搭高鐵南下屏東，力挺自家子弟兵，並親自向屏東的鄉親「掛保證」，希望讓最優質的屏東囡仔，有返鄉參政的機會。

▲▼屏東縣長潘孟安、屏東縣長參選人周春米、陳時中競辦發言人林楚茵今為返鄉參選的屏東縣議員參選人梁育慈站台。（圖／立委林楚茵提供）

▲▼屏東縣長潘孟安、屏東縣長參選人周春米、陳時中競辦發言人林楚茵今為返鄉參選的屏東縣議員參選人梁育慈站台。（圖／立委林楚茵提供）

▲▼屏東縣長潘孟安、屏東縣長參選人周春米、陳時中競辦發言人林楚茵今為返鄉參選的屏東縣議員參選人梁育慈站台。（圖／立委林楚茵提供）

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