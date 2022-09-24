鍾東錦團結幹部大會　苗栗縣長徐耀昌意外現身

記者蔡文淵／苗栗報導

被國民黨開除黨籍的苗栗縣議長鍾東錦今(24)日下午在苗栗市千璽會館舉辦18鄉鎮市幹部團結宣誓大會，縣議員、鄉鎮市長、代表、村里長候選人以及各地競選總部主要幹部，將近千人齊聚一堂，共同推派苗栗縣長徐耀昌夫人蔡麗卿擔任主任委員、立法委員陳超明擔任總幹事、苗栗縣議會副議長李文斌擔任執行長，苗栗縣長徐耀昌更意外「路過」，首次現身鍾東錦競選活動場合。

▲鍾東錦競選團隊24日下午在苗栗市千璽會館舉辦幹部大會，苗栗縣長徐耀昌意外「路過」，首次現身鍾東錦競選場合。（圖／記者蔡文淵翻攝）

徐耀昌意外現身鍾東錦團結幹部大會，獲得現場近千名支持者熱烈歡迎，由於徐耀昌縣長目前身兼苗栗縣選委會主任委員，因此特意以路過方式出現，支持鍾東錦參選縣長的默契，可說是不言而喻。

蔡麗卿批判前縣長劉政鴻，8年前幾乎把縣府財政搞垮，徐耀昌縣長好不容易救回來，如今劉政鴻操控著謝福弘，她實在不甘願、不願意、不忍心苗栗再次回到過去，蔡麗卿強調，支持謝福弘就是支持劉政鴻，這樣一個傀儡將讓苗栗縣重蹈覆轍，因此才會毅然決然支持議長鍾東錦，也唯有鍾東錦才能持續帶領苗栗往前邁進。

蔡麗卿也指出民進黨的候選人徐定禎，4年前和徐耀昌縣長競選時，提出營養午餐免費以及讓苗栗縣負債歸零等2個政見，不過4年過去，這位徐先生仍舊擔任高官行政院顧問，對於以往的承諾，卻連一件都沒有做到，甚至完全沒有為苗栗做過甚麼事情，如今再次參選，提出的政見竟然又跟4年前一樣，簡直是把鄉親當成呆子，這樣的候選人，要民眾如何支持他。

鍾東錦則是向競選幹部喊話指出，我們是在寫歷史，民主不會從天上掉下來，民主需要我們一起來捍衛，當初在國民黨內捍衛民主的人幾乎都全部收手，只剩下他一個人在打拚，儘管目前已遭到國民黨開除黨籍，不過確認國民黨資格存在的訴訟，自己一定會贏，同樣的，面對苗栗縣長選戰，儘管對手不斷抹黑、汙衊，但只要大家心手相連，跟著徐耀昌縣長賢伉儷的腳步，相信成功就在眼前。

▲▼鍾東錦競選團隊24日下午在苗栗市千璽會館舉辦幹部大會，苗栗縣長徐耀昌意外「路過」，首次現身鍾東錦競選場合。（圖／記者蔡文淵翻攝）