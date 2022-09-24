賴清德逢甲夜市宣講...上百名維安繃緊神經　BB槍攤位暫停營業

記者鄧木卿／台中報導

副總統賴清德下午近5點時抵達逢甲夜市，首次站在台中市街頭宣講18歲公民權，他說，根據憲法規定，必須要有965萬以上的人同意才有效，門檻非常高，因此呼籲民眾11月26日踴躍出來投票，讓年輕人也可以決定自己的未來；由於是在戶外開講，人來人往，維安人員和台中警方繃緊神經，擔心會重演安倍晉三事件，前後左右共有上百人緊盯任何的風吹草動，連一旁的BB槍攤位也請業者暫停營業。

▲▼賴清德、蔡其昌、林飛帆宣講爭取18歲投票權，上百名維安人員擔心安倍事件重演，全程繃緊神經，把賴清德緊緊包圍著。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

11月26日除了有台中市長、市議員和里長的3張選票之外，還有第4張票，也就是同意讓年滿18歲的年輕人也有投票權，賴清德下午4點30分在民進黨副秘書長林飛帆、市長參選人蔡其昌和多名立委、市議員陪同下，抵達年輕人聚集的逢甲夜市，站在街頭向民眾宣講並爭取同意，讓18歲也有投票權。

林飛帆細數台灣年輕人從1百年前至今所參與的民主運動，包括林獻堂、蔣渭水的議會請願活動、228事件、黨外運動、野百合學運、國會改革，以及目前面臨的中國威逼，每個階段都有不同情境，年輕人在每個階段都全心投入，甚至犧牲生命，因此社會應賦予年輕人更多意義，讓年輕人可以決定自己的未來。

蔡其昌說，18歲若能擁有投票權，是台灣民主最重要的一塊拼圖，台灣已將18歲視為成年人，卻要等到20歲才有投票權，這並不相符，全世界目前只剩10個國家，18歲的年輕人還沒有投票權，台灣是其中之一，因此希望大家都來挺18歲公民權。

賴清德表示，簡單講，就是原本20歲才有投票權，如今要降為18歲，台灣已規定16歲具有工作資格，可以領薪水、繳稅，18歲也具有完全刑事責任，卻要等到20歲才有投票權，大家都說要重視年輕人，但與其聽年輕人聲音，不如讓年輕人有投票權，最了解年輕人的就是年輕人，這概念是很有意義的。

賴清德強調，根據憲法規定，同意門檻非常高，必須是全台灣一半以上擁有投票權的人出來投同意票才行，也就是要965萬人出來投同意票，這比2020年蔡英文獲得817萬還要再多150萬票，要通過是非常不容易，因此他才會走到戶外宣講，拜託大家一起來推動這項重大改革。