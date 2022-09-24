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火力全開！蔣萬安人設變了　近蔣人士：「攻擊家人」就會硬起來

▲▼蔣萬安赴長春市場掃街拜會。（圖／記者崔至雲攝）

▲蔣萬安。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安自參選以來，被外界視為個性溫和、不接地氣，甚至是公子哥形象，毫無戰鬥力。但近日面對媒體人周玉蔻猛攻蔣萬安血緣，與父親23年前晶華緋聞案，讓蔣萬安不得不火力全開。近蔣人士指出，家人是蔣萬安很在意的一部分，他絕對不會讓家人因為選舉受到傷害，因此只要有人攻擊到家人，蔣萬安便會徹底「硬起來」反擊捍衛到底。

周玉蔻近期因為BNT疫苗採購問題和力挺慈濟的蔣萬安槓上，周玉蔻一怒之下，不僅將蔣萬安父親蔣孝嚴當年的「晶華緋聞案」女主角爆出來，更抨擊蔣家「改姓蔣」的世紀騙局，引發外界熱議。對此，蔣萬安在公開場合多次表示，「有本事衝著我來，不要傷害我家人，我不會向惡質手段妥協」，可顯示家人是蔣萬安不可碰觸的一塊。近蔣人士也證實，外人攻擊到家人，蔣萬安就是要捍衛到底。

值得注意的是，蔣辦今日也發新聞稿怒嗆，陳時中在擔任指揮官時，周玉蔻至少有過三次違法爭議，每次陳時中皆說交由法制組研議，最後都無下文，包庇周玉蔻顯而易見，且不論是防疫、選舉還是生活，周玉蔻與陳時中都有密切互動，「周玉蔻與陳時中不算親密戰友，什麼叫做親密戰友？」

外界好奇，蔣團隊是否也要利用周玉蔻與陳時中的連結，來進行選戰攻防，藉以凝聚藍軍的力量？近蔣人士說明，陳時中、周玉蔻本來就是連在一起，不管是陳時中上周玉蔻的節目，或是言論相挺，都覺得他們實在沒有理由切割，既然周玉蔻言論爭議大，那就是提醒大眾「票投給陳時中，就是支持周玉蔻」。

至於選戰倒數，蔣萬安是否要改變人設，大開砲火猛烈攻擊對手？藍營人士說，藍軍內部氛圍確實有不人並不希望蔣可改變太大，不過對蔣萬安來說，就是陳述事實，見招拆招，該硬的時候一定會硬起來。
 

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