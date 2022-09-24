要陳時中制止周玉蔻　黃珊珊：用家人操作選舉非常不道德

▲黃珊珊出席《台灣心臟外科研究發展協會》會員大會演講。（圖／記者宋良義攝）



記者陳家祥／台北報導

資深媒體人周玉蔻近來猛打國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的緋聞，引來當事者出面駁斥、揚言提告，完全模糊掉選戰焦點。對此，無黨籍參選人黃珊珊酸陳，「不要一邊切割、一邊上節目爭取曝光」，用家人來做選舉操作非常不道德，陳時中在這事件上沒有立場很奇怪，可能表示他的立場跟周玉蔻一樣。

黃珊珊說，每個人接受選舉的檢驗，「但不要一邊切割、一邊上節目爭取曝光，這兩件事情是不可能區別開來的」，她在臉書也寫，誰無父母、誰無子女，選舉時家人犧牲很大，他們受到我們從政的人很大的影響，用家人來做選舉操作非常不道德。

黃珊珊說，陳時中也有孫子，如果他可以忍受這樣的污衊，他將來怎麼教育他的孫子？同樣的，蔣萬安現在有小孩，這些對他至親的指控，將來他小孩在學校怎麼面對？這些指責別人家人的同時，「你們到底還有沒有良心、良知？」

而陳時中是否該呼籲、約束周玉蔻？黃珊珊說，陳時中在這事件上沒有立場很奇怪，當家人被指控、被用來選舉操作，「我相信他也會捍衛家人，他至少該說句公道話，請不要再這樣子或至少要說請停止指控」，顯然他沒有立場，可能表示他的立場跟周玉蔻一樣。