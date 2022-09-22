0+7上路「取消電子圍籬」！王必勝最擔心這類人　陽性通報只能靠規勸

▲0+7實施細節。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布邊境兩階段解封，10/13起將取消居檢改為「0+7」自主防疫，電子圍籬也將全面取消。面對媒體詢問驗出陽性不通報怎麼辦？指揮官王必勝表示，國人對於指引遵從度高，比較擔心的是自由行的外國旅客，會在入境時予以規勸，要求其守規矩。

指揮中心表示，為穩健開放相關邊境管制措施，已與各部會積極準備增加入境總量、「0+7自主防疫」等目標，並視疫情發展決定實施日期，預計10月13日正式實施：

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一、每週入境總人數：試行每週15萬人次為原則。

二、檢疫天數及處所：入境日為第0天，放寬為「7天自主防疫」，取消原3天居家檢疫；同時，入境時取消開立「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」。

三、檢測措施：

(一)入境時維持由國際港埠現場工作人員向2歲以上旅客發放4劑家用抗原快篩試劑，於自主防疫期間進行檢測。

(二)入境前14日內有疑似COVID-19症狀旅客，請主動於入境時通報疾病管制署之機場/港口檢疫人員，依檢疫人員評估，配合於國際港埠或後送醫院採檢。

王必勝表示，0+7上路後將取消電子圍籬，僅依賴入境旅客自主防疫，0+7期間驗出陽性者，比照現行防疫規定通報，外國旅客若為團體旅遊，會向旅行團要求留意；自由行旅客則會予以規勸，要求遵守國內規矩。

王必勝令提到，入境檢疫發放的快篩試劑都是亞培製造，以單週入境人數15萬上限計算，每個月約需用掉60萬劑，目前庫存量相當充足。

▲0+7實施細節。（圖／指揮中心提供）