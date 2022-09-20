快訊／職軍男陳屍基隆大武崙砲台停車場　家屬接噩耗崩潰大哭

▲職軍男陳屍基隆大武崙砲台停車場。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市安樂區大武崙砲台今（20日）早上7時許，晨間運動民眾經過停車場時，發現1名男子陳屍躺臥在駕駛座，民眾見狀嚇得趕緊報案，救護人員趕抵現場，發現男子無生命跡象，已氣絕多時，無須送醫，警方鑑識人員也隨即到場，拉起封鎖線採證，並通知家屬到場指認，下秒崩潰大哭，死亡原因有待檢察官相驗釐清。

據了解，死者為蕭姓男子（22歲）海軍某艦隊士兵現役職業軍人，白色轎車為租賃車，停放在大武崙砲台旁停車場，警方初步勘驗現場無外力介入，排除他殺嫌疑，遺體已送到基隆殯儀館，將報請檢察官相驗釐清死因。

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