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航空機組員喊「取消外站隔離措施」　王必勝：下週一和民航局討論

▲▼9/22中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲王必勝說下週將於民航局討論機組員檢疫規定。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日宣布邊境兩階段解封，預計10/13就可全面鬆綁，改採入境檢疫0+7，機組員防疫政策也將跟著解套。指揮官王必勝表示，已與民航局約好在週一討論機組員站外管理措施，機組員一年高達200天的「拘禁令」有望放寬。

行政院宣布10月13日起邊境解封，入境台灣不需居家隔離或居家檢疫，只需進行7天加強自主健康管理。桃園市機師職業工會表示，機組員在外站仍須隔離，一年居檢天數高達200天，指揮中心應儘速放寬禁令，不該繼續拘禁機組員，剝奪應有的基本人權。

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機師工會表示，國籍航空公司機組員於國外旅館停留隔夜期間，依據國內指揮中心、民航局等單位所制定之防疫規範，一旦入住航空公司所安排之旅館後，至今仍以「一次性房卡」之管制，強迫組員無法於旅館停留期間離開房門，讓組員無異處於「隔離檢疫」之狀態，直至出勤執行下一趟任務，方得離開房門。

指揮官王必勝表示，邊境鬆綁預計實施日期落在10/13，實施內容為入境免居檢「0+7」，初期也會針對入境人數進行總量管制，每週預計開放15萬人次，對於非免簽國也會開放觀光與一般訪問，亦取消禁團令，機組員嚴格防疫政策也會於下週一與民航局討論。

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