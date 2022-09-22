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第二批Novavax50.4萬劑今抵台！9／30配送供接種

▲▼新一批Novavax疫苗明抵台。（圖／指揮中心提供）

▲新一批Novavax疫苗今上午抵台。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(22)日表示，透過COVAX機制獲配的第二批Novavax疫苗50.4萬劑，已於今日上午抵達桃園國際機場，指揮官王必勝表示，將於9/30進行配送，提供12歲以上民眾接種基礎劑、基礎加強劑及追加劑使用。

指揮中心表示，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供12歲以上民眾接種基礎劑、基礎加強劑及追加劑使，本批效期至今(2022)年12月31日。

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首批Novavax庫存所剩不多，第二批實際使用之前是否會有空窗？王必勝回應，首批Novavax剩餘庫存約2萬劑，目前還沒有收到打不到狀況，過渡階段還可以銜接得上。

Novavax疫苗原本僅提供18歲以上成人施打，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)於9月5日開會時，決議開放Novavax提供12至17歲青少年作為基礎劑與追加劑使用，2劑基礎劑間隔至少4週以上，作為追加劑可混打使用。

指揮中心指出，我國已於前(2020)年9月18日與全球疫苗免疫聯盟(GAVI)簽署協議，承諾透過COVAX機制採購476萬劑COVID-19疫苗，並於去(2021)年到貨102萬劑AZ疫苗，預定於今年分批供應226.8萬劑Novavax疫苗，包含本批疫苗目前共有100.8萬劑到貨。

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