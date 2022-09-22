　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

主持七區校園兒童遊戲場啟用　林右昌盼孩子在遊戲中快樂成長

主持七區校園兒童遊戲場啟用　林右昌盼孩子在遊戲中快樂成長（圖／基隆市政府提供）

圖、文／基隆市政府提供

基隆市政府投入近三千萬元，打造七區校園特色兒童遊戲場，已於暑假全數完工並取得檢驗，今（22）日於長樂國小舉行七區落成啟用儀式，市長林右昌和立委蔡適應、教育處長杜國正及多位議員，由小朋友引領導覽，參觀校園「蜻春蜓園」遊戲場，盼小朋友在遊戲中快樂成長。

林右昌指出，兒童遊戲場設計不只是遊戲場，融合學校校本課程、空間營造及小朋友體適能需求，同時把過去學校環境有高差不便、陰暗角落或場地，運用妥適設計變化，透過校園師長和小朋友參與設計發想，打造孩子夢想樂園。

林右昌表示，觸動學生身心發展對成長學習有助益，不單只是遊樂空間，更成為教育環節重要養分，基隆遊戲場的改造經驗獲教育部高度評價，成為其他縣市參考範例，藉由校園長、老師和學生的參與，變成校園共同價值，凝聚學校向心力。

教育處長杜國正表示，目前積極創作七區遊戲場童書繪本，結合教育課程，讓孩子從繪本中認識遊戲場，未來提供親子共讀學習，除實體玩樂空間，也能由繪本了解遊戲場教育意涵，在學校的努力下，七區遊戲場已全數竣工，我們的目標不只有兒童遊戲場建置改善，而是在每個區域都能產製一座夢想王國，歡迎親子來體驗！

主持七區校園兒童遊戲場啟用　林右昌盼孩子在遊戲中快樂成長（圖／基隆市政府提供）

主持七區校園兒童遊戲場啟用　林右昌盼孩子在遊戲中快樂成長（圖／基隆市政府提供）

主持七區校園兒童遊戲場啟用　林右昌盼孩子在遊戲中快樂成長（圖／基隆市政府提供）

教育處表示，暖西國小，以海洋及土丘等元素設計重點，融入課程編寫海洋意象，「軟絲樂園」繪本融入校本課程及海洋教育，使遊具有故事性、畫面性、藝術性、獨特性，實踐校本課程；堵南國小，以海洋城市特色，利用空橋連接船體及教學大樓二樓，營造登船出國氛圍，同時兼具防災教育疏散通道之用，而船倉特別設計具穿透性空間，作為海洋教育情境教室，將室內教室移到室外，打破傳統教育模式。

主持七區校園兒童遊戲場啟用　林右昌盼孩子在遊戲中快樂成長（圖／基隆市政府提供）

仙洞國小，因地緣關係，鄰近白米甕砲台及港口，學生通學時，經常可見港邊貨櫃，將這些特色放入遊戲場，讓學生進一步了解在地文化及歷史的痕跡；深美國小，透過整合設施基地周遭環境，結合天然環境豐富元素，打造森林秘境般遊戲場，讓孩子穿梭在樹林中玩耍，更接近大自然。

主持七區校園兒童遊戲場啟用　林右昌盼孩子在遊戲中快樂成長（圖／基隆市政府提供）

八斗國小，結合海洋及原住民意象創作出生動、活潑、好玩的遊戲場，讓孩子接納多元文化色彩；長樂國小以水蠆及蜻蜓為主題，搭配學校地形金龍湖特色，與現地自然環境及生態做呼應，融合在地文化；成功國小，結合學校特色推廣音樂教育文化，以建物高低落差納入整體規劃，配合原有牆壁設計通透性，延伸視覺感，拉近社區與學校的距離。

ET快訊
25歲千金「收80億聘金」甜嫁七匹狼少東！　婚宴照流出
尹錫悅丟光韓國人臉！用「兔崽子」稱美國議員　真實一幕曝
台南警「爽看火影忍者」慘了！　內幕曝光…女警男友偷拍復仇
普丁徵召30萬大軍　俄國人逃去哪？航班飛行軌跡曝
罕見影像曝！千隻蝙蝠918大地震左右搖晃　「如黑水晶燈」
快訊／又搖了！高雄、台南地震　最大震度2級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

主持七區校園兒童遊戲場啟用　林右昌盼孩子在遊戲中快樂成長

南投溫泉季9／24埔里福興溫泉區開跑　跑山獸帶領7K健走路線

APP瘋傳台南永康區議員選舉民調　林燕祝：疑欲誤導選民

雲林縣府爭取民間救難團保加倍　比照義消！平安險理賠最高520萬

強震衝擊農產業！花蓮爭取專案補助　陳吉仲勘災有問有答

花蓮5大橋震毀！修建經費初估37億　縣府盼中央以災害準備金挹注

地震撼花東！國家防災日地震避難訓練　花蓮登場

防範砂石車事故　潮州警取締勤務+活動式地磅訓練雙管齊下

西班牙L’Alcora國際陶藝競賽成績揭曉　余成忠唐禹婷分獲首獎二獎

台南國中生徒手撐地起身時突右手肘劇痛　消防人員緊急送醫

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

從路頭看穿路尾！六合夜市榮景崩盤　陸客愛店收光光

王柏傑「怕聽到別人」自CUE謝欣穎　桂綸鎂開金口...他驚：我聽傻了

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

主持七區校園兒童遊戲場啟用　林右昌盼孩子在遊戲中快樂成長

南投溫泉季9／24埔里福興溫泉區開跑　跑山獸帶領7K健走路線

APP瘋傳台南永康區議員選舉民調　林燕祝：疑欲誤導選民

雲林縣府爭取民間救難團保加倍　比照義消！平安險理賠最高520萬

強震衝擊農產業！花蓮爭取專案補助　陳吉仲勘災有問有答

花蓮5大橋震毀！修建經費初估37億　縣府盼中央以災害準備金挹注

地震撼花東！國家防災日地震避難訓練　花蓮登場

防範砂石車事故　潮州警取締勤務+活動式地磅訓練雙管齊下

西班牙L’Alcora國際陶藝競賽成績揭曉　余成忠唐禹婷分獲首獎二獎

台南國中生徒手撐地起身時突右手肘劇痛　消防人員緊急送醫

「把窗戶當成門」跌出4樓！老婆婆「掛在晾衣竿上」拚命支撐

Disney+懸疑日劇阿部寬主演《因為我們忘記一切》　交往5年女友消失

「囂張接風」打臉司法機關　檢方下令南二監提交調查報告

邊境解封「華航宣布10／12起增班5成」　日韓航班增逾3倍

股匯雙殺！台幣重貶1.76角收31.616創3年低點　外資賣超逾194億

蘇緯達腳「ㄅㄧㄚˋ」一聲離奇受傷　本季恐動刀報銷

僑委會攜手產官學成立「高科技人才培訓基地」　助功台商布局國際

台灣有錢人大增！「身價破3000萬」人數將成長86％…超越南韓、日本

李榮浩「全身VALENTINO螢光粉」揭曉喜訊！　新身份獲國際認可

跟男友吵架...她猛灌20杯威士忌睡別人家　酒醒「上衣反穿」慘了

女星「床邊男友視角」邪惡曝光　只穿內衣...頂雪乳翹臀辣爆

地方熱門新聞

注意長者健忘、多疑等失智症徵狀

南投特搜隊演習遇強震　秒變出勤

桃園航空城搬遷戶批補助不公　賴香伶關心

市議員陳萬得批　升格後平鎮農業預算減

北橫49.8K　管制通行至9／28

桃園統領週年慶超強回饋　食在有禮享7折

台中人噴錢不手軟！月砸逾6萬送愛犬上日托

國中生徒手撐地起身時突右手肘劇痛送醫

八德天花板被震塌　承包商瑞助營造回應了

涼山拳王賴主恩　再獲屏東縣傑出選手獎

「我的薪水袋不見了」　警拆開置物箱真相大白

APP瘋傳台南永康區議員選舉民調

台南市警局破獲製毒工廠郭信良頒慰問金

玉里震災聯合服務平台　公告五大項救助措施

更多熱門

相關新聞

藍控延攬黑道進競選團隊　蔡適應陣營回應了

藍控延攬黑道進競選團隊　蔡適應陣營回應了

國民黨台北市議員徐弘庭等人今（22日）召開記者會，質疑民進黨基隆市長參選人蔡適應服務團隊助理陳清源，正是綽號「排骨」的天道盟太陽會「陳姓大哥」。對此，蔡適應競總發言人兼律師陳彥寧駁斥，蔡適應與陳先生認識時，他是一位投入公益的企業家，同時擔任國際海洋獅子會會長，難道國民黨認為整個獅子會會友都是黑道嗎？

ET民調／陳時中「台北安居123政策」獲71.8%最多

ET民調／陳時中「台北安居123政策」獲71.8%最多

ET民調／黃珊珊20至29歲獲34.1%支持最多

ET民調／黃珊珊20至29歲獲34.1%支持最多

遭指競總違法使用農地　劉建國競辦：歡迎場勘

遭指競總違法使用農地　劉建國競辦：歡迎場勘

高虹安失言遭綠營網軍出征　趙少康：民進黨已被側翼「尾巴搖狗」

高虹安失言遭綠營網軍出征　趙少康：民進黨已被側翼「尾巴搖狗」

關鍵字：

基隆林右昌校園兒童遊戲場2022九合一大選2022基隆市長

讀者迴響

熱門新聞

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

巨蛇躲池塘buffet吃到飽！農民抽完水嚇傻

小孩有症狀「連篩3天都陰」！媽：戳很深　醫一捅傻眼

口罩令將解除　王必勝：「都不用戴」某些例外情況才要

房東拒租「看不起職業」！網驚：很賺的

廖老大退出直播圈　他點名「1類人最倒楣」

快訊／入境「0+7」10月13日上路！　入境者免居檢、取消觀光限團令

即／和妻吵架　男跳下國道高架橋

「最不記仇」星座Top 3

《全明星4》訓練出意外！

新婚夜性侵新娘　伴郎被判7年、6下鞭刑

高虹安挨批戰學歷！學霸博恩21字酸爆

許仁杰再被爆「整夜傳訊謝京穎」　羞辱產後憂鬱老婆

網驚：射完「2寶特瓶精液」就沒了！醫一算秒愣　真相曝

論文風波一鬧　PTT驚：高虹安強到跟鬼一樣

更多

最夯影音

更多
昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課
讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面