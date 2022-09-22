主持七區校園兒童遊戲場啟用　林右昌盼孩子在遊戲中快樂成長

圖、文／基隆市政府提供

基隆市政府投入近三千萬元，打造七區校園特色兒童遊戲場，已於暑假全數完工並取得檢驗，今（22）日於長樂國小舉行七區落成啟用儀式，市長林右昌和立委蔡適應、教育處長杜國正及多位議員，由小朋友引領導覽，參觀校園「蜻春蜓園」遊戲場，盼小朋友在遊戲中快樂成長。

林右昌指出，兒童遊戲場設計不只是遊戲場，融合學校校本課程、空間營造及小朋友體適能需求，同時把過去學校環境有高差不便、陰暗角落或場地，運用妥適設計變化，透過校園師長和小朋友參與設計發想，打造孩子夢想樂園。

林右昌表示，觸動學生身心發展對成長學習有助益，不單只是遊樂空間，更成為教育環節重要養分，基隆遊戲場的改造經驗獲教育部高度評價，成為其他縣市參考範例，藉由校園長、老師和學生的參與，變成校園共同價值，凝聚學校向心力。

教育處長杜國正表示，目前積極創作七區遊戲場童書繪本，結合教育課程，讓孩子從繪本中認識遊戲場，未來提供親子共讀學習，除實體玩樂空間，也能由繪本了解遊戲場教育意涵，在學校的努力下，七區遊戲場已全數竣工，我們的目標不只有兒童遊戲場建置改善，而是在每個區域都能產製一座夢想王國，歡迎親子來體驗！

教育處表示，暖西國小，以海洋及土丘等元素設計重點，融入課程編寫海洋意象，「軟絲樂園」繪本融入校本課程及海洋教育，使遊具有故事性、畫面性、藝術性、獨特性，實踐校本課程；堵南國小，以海洋城市特色，利用空橋連接船體及教學大樓二樓，營造登船出國氛圍，同時兼具防災教育疏散通道之用，而船倉特別設計具穿透性空間，作為海洋教育情境教室，將室內教室移到室外，打破傳統教育模式。

仙洞國小，因地緣關係，鄰近白米甕砲台及港口，學生通學時，經常可見港邊貨櫃，將這些特色放入遊戲場，讓學生進一步了解在地文化及歷史的痕跡；深美國小，透過整合設施基地周遭環境，結合天然環境豐富元素，打造森林秘境般遊戲場，讓孩子穿梭在樹林中玩耍，更接近大自然。

八斗國小，結合海洋及原住民意象創作出生動、活潑、好玩的遊戲場，讓孩子接納多元文化色彩；長樂國小以水蠆及蜻蜓為主題，搭配學校地形金龍湖特色，與現地自然環境及生態做呼應，融合在地文化；成功國小，結合學校特色推廣音樂教育文化，以建物高低落差納入整體規劃，配合原有牆壁設計通透性，延伸視覺感，拉近社區與學校的距離。