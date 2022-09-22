BA.5次世代疫苗準備審查！王必勝：BNT已收資料「莫德納再等等」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

莫德納BA.1雙價疫苗將於本週六開打，至於BA.5雙價疫苗的最新進度，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（22）日表示，已經於19日收到BNT相關資料，包含動物和臨床試驗，還有製成相關資料，進行初步審核後會安排EUA審查。至於莫德納目前還沒收到，預期近期會收到資料審查。

王必勝今天於行政院會後記者會簡報「邊境穩健解封、邁向正常生活」提到，國內規劃於9月底之前進口300萬劑莫德納BA.1次世代雙價疫苗，首批在9/16抵台80.4萬劑，9/18再到貨80.35萬劑，總計已經有160.75萬劑，而最快將於週六開打，適用第一階段接種對象包含：65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。至於BA.5次世代雙價疫苗，王必勝會中簡報，昨天、前天收到資料，準備審查中。

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王必勝今日下午於疫情記者會被問及被問及BA.5疫苗審查進度，他表示，我方於19日收到的是BNT相關資料，包含動物和臨床試驗，還有製成相關資料，進行初步審核後會安排EUA審查。至於莫德納BA.5雙價疫苗的資料目前還沒收到，預期近期會收到資料進行審查。

外界曾批評我國目前購入、準備開打的是BA.1雙價疫苗，而非最新型、目前社區流行的BA.5雙價疫苗，王必勝日前對此回應，BA.1雙價疫苗對BA.2、BA.5等變異株同樣都有很好的效果；目前BA.5雙價疫苗僅有美國通過緊急使用授權（EUA），且採用動物試驗數據屬創新作法，莫德納預計9月下旬提供資料給我國審查，如果通過就會進行採購，最快應於11月後交貨；他當時也強調，我國審查、採購進度與日本、歐盟相同。