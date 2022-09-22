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南投消防15特搜隊員赴花蓮演訓　竟遇池上強震！秒變待命出勤

▲南投消防15名特搜隊員赴花蓮演訓時竟遇池上強震。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲南投消防15名特搜隊員赴花蓮演訓時竟遇池上強震。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

台東池上地區18日傳芮氏規模6.8地震、花東災情頻傳，花蓮玉里鎮樓房倒塌、多處橋樑路面損壞斷裂；南投縣消防局當天剛好派遣15名特搜隊員赴花蓮參加全國地震防災演練，對於房屋倒塌搶救及房屋固定演練，不巧遇到地震發生，中央諭令特搜隊員待命，所幸狀況快速解除；南投縣議員肯定肯定縣府團隊在防災方面的努力，不管是在疫情或地震都能做好相關準備。

南投縣議員游顥20日在縣議會質詢，擔心對無情天災可能對公寓大廈等老舊建築造成損傷，縣府團隊是否掌握縣內公寓大廈及公有建築物數量，及對於危險的建築物補強的措施？對於民國88年921以前遭到6.5級以上地震來襲時危險建築列管狀態？同時也提到防災演練落實狀況？以及地震發生時應有的處置作為宣導。

縣府建設處長李正偉回應，全縣有270棟公寓大廈有成立管理委員會，且持續增加中，目前列管的公有建築物305棟，已有9成完成耐震初評、詳評及耐震補強，其他未完成的公有建物由各主管機關爭取耐震補強前瞻經費；民間私有住宅有耐震補強的經費可供申請，今年有5至10棟的額度，可補助耐震補強或耐震詳評，民國88年前建物約有70至80棟，若有需求可向鄉鎮市公所提出申請。

▲南投縣議員游顥要求縣政府掌握震後老危建築、宣導防災教育。（圖／游顥服務團隊提供）

▲南投縣議員游顥要求縣政府掌握震後老危建築、宣導防災教育。（圖／游顥服務團隊提供）

消防局長林聰吉表示，南投縣每年都會進行防災、地震及颱風三合一大型演練，今年有90名特搜隊分三組在中興新村進行，今年則派遣15員參加花蓮18日的全國地震防災演練，進行房屋倒塌搶救及房屋固定演練，因平時都有演練，所以能隨時支援；林聰吉提醒，地震發生時「趴下、掩護、穩住」：立即到桌子等掩體趴下，掩護人身安全，同時將桌子等掩體穩住，不要到櫃子或玻璃旁邊，若在床上則以枕頭保護好頭部。

游顥肯定縣府團隊對縣內建物掌握狀況，同時也嘉許消防局能隨時準備好馳奔外縣市救災工作，為台灣防災安全待命。

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