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國家公園步道部分路段因強震易有坍方落石　非必要暫緩入山

▲國家公園步道部分路段因池上強震易有坍方落石。（圖／資料照片，南投縣消防局提供）

▲國家公園步道部分路段因池上強震易有坍方落石。（圖／資料照片，南投縣消防局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台東縣池上18日發生芮氏規模6.8級地震後餘震不斷，未來一週仍有餘震，玉山園區南橫公路梅山口至向陽管制路段已封閉，國家公園登山步道部分路段也易有坍方、落石；內政部營建署呼籲民眾：非有必要暫緩進入國家公園登山步道，如有發現任何設施設備損害時，請即時通報各國家公園管理處緊急處理。

營建署表示，日前颱風外圍環流連日降雨造成山區土石鬆軟，此次震央為中央山脈斷層，高山地區近2日已有前震與主震造成地層滑動，且近日仍有餘震，山區道路及原先地質脆弱路段易有坍塌、無法即時預警，建議民眾儘量減少進入山區，非有必要暫緩入山，若必須進入山區也要特別注意環境安全，已在山上者請注意自身安全、趕快下山。

▲玉山國家公園黃姓保育志工不幸於中央金礦山屋墜谷身亡。（圖／南投縣消防局提供）

目前各地陸續回報災情正緊急搶通中，如玉山園區南橫公路梅山口至向陽管制路段昨天封閉，公路單位工作人員巡察路段以排除落石，管制路段是否開放需視狀況決定。

營建署說明，強震造成地貌改變及地質更加脆弱，山區環境不穩定，目前都是緊急搶修人員執行山屋、步道及設施盤點巡察工作，請民眾共體時艱，非必要避免入山，以免發生危險。

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