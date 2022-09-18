綠南投造勢大會蔡培慧致詞時地震　會後宣布暫停競選活動

▲綠營南投造勢大會不巧遭遇池上強震，縣長候選人蔡培慧宣布暫停競選活動。（圖／蔡培慧競選總部提供）

記者高堂堯／南投報導

台東縣池上今天下午2時44分發生規模6.8強震，災情陸續傳出之際，不巧南投縣民進黨陣營正舉辦九合一選舉造勢大會，縣長候選人蔡培慧致詞時突然會場一陣搖晃、引起眾人驚慌議論，她冷靜地呼籲全場支持者們「處變不驚」，活動結束後則宣布暫停選舉活動，請鄉親們謹慎防震。

南投綠營今於位在草屯鎮的草屯演藝中心舉辦造勢大會，所有地方黨公職人員和候選人、支持者們齊聚一堂，將不到800個席位擠得水洩不通；總統蔡英文也到場逐一為下自里長、上至縣長等黨籍公職候選人披掛競選布條，營造團結勝選氣氛。

▲▼蔡培慧上台致詞不及5分鐘即發生地震、現場民眾手機國家警報聲大作。（圖／記者高堂堯攝）

蔡培慧於下午2時40分左右上台致詞，未料不到5分鐘大震即襲來，民眾手機國家警報響個不停，天花板的吊燈大幅晃動、豎立在會場後一面造勢標語牌也倒下，全場參與者一遍譁然，還有跟著大人來參加活動的小朋友嚇得伸手緊抓座位旁的扶手；蔡培慧一度停止致詞，不過隨後表示「這個時候要處變不驚、心平氣和」，繼續致詞。

▲參加綠營誓師大會的大小朋友都被地震嚇得緊抓座位旁扶手。（圖／記者高堂堯攝）

造勢活動結束後，蔡英文也立刻在會場外發表談話，指出政府各單位全面掌握情況，中央災防中心亦即時一級開設，做好萬全準備、要展開最即時的救援，同時呼籲全台民眾近期要留意餘震的可能，務必保持警覺、並接收政府機關發布的正確訊息。

▲總統蔡英文（中）赴南投縣參加綠營誓師大會，不巧發生池上強震。（圖／蔡培慧競選總部提供）

蔡培慧也於第一時間宣布今天暫停選舉活動，她說自己是921災民，也實際投入重建工作長達9年，完全能夠明暸當下驚慌的心情，但也認為這時候是全國同胞互相扶持、挺過災難的時刻，將與各鄉鎮同仁嚴加留意南投的影響跟需求，也請鄉親們務必、務必謹慎防震、冷靜沉著。