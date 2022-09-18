　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠南投造勢大會蔡培慧致詞時地震　會後宣布暫停競選活動

▲綠營南投造勢大會不巧遭遇池上強震，縣長候選人蔡培慧宣布暫停競選活動。（圖／蔡培慧競選總部提供）

▲綠營南投造勢大會不巧遭遇池上強震，縣長候選人蔡培慧宣布暫停競選活動。（圖／蔡培慧競選總部提供）

記者高堂堯／南投報導

台東縣池上今天下午2時44分發生規模6.8強震，災情陸續傳出之際，不巧南投縣民進黨陣營正舉辦九合一選舉造勢大會，縣長候選人蔡培慧致詞時突然會場一陣搖晃、引起眾人驚慌議論，她冷靜地呼籲全場支持者們「處變不驚」，活動結束後則宣布暫停選舉活動，請鄉親們謹慎防震。

南投綠營今於位在草屯鎮的草屯演藝中心舉辦造勢大會，所有地方黨公職人員和候選人、支持者們齊聚一堂，將不到800個席位擠得水洩不通；總統蔡英文也到場逐一為下自里長、上至縣長等黨籍公職候選人披掛競選布條，營造團結勝選氣氛。

▲▼蔡培慧上台致詞不及5分鐘即發生地震、現場民眾手機國家警報聲大作。（圖／記者高堂堯攝）

▲▼蔡培慧上台致詞不及5分鐘即發生地震、現場民眾手機國家警報聲大作。（圖／記者高堂堯攝）

▲總統蔡英文赴南投縣參加綠營誓師大會前，不巧發生池上強震。（圖／蔡培慧競選總部提供、記者高堂堯攝）

蔡培慧於下午2時40分左右上台致詞，未料不到5分鐘大震即襲來，民眾手機國家警報響個不停，天花板的吊燈大幅晃動、豎立在會場後一面造勢標語牌也倒下，全場參與者一遍譁然，還有跟著大人來參加活動的小朋友嚇得伸手緊抓座位旁的扶手；蔡培慧一度停止致詞，不過隨後表示「這個時候要處變不驚、心平氣和」，繼續致詞。

▲參加綠營誓師大會的大小朋友都被地震嚇得緊抓座位旁扶手。（圖／記者高堂堯攝）

▲參加綠營誓師大會的大小朋友都被地震嚇得緊抓座位旁扶手。（圖／記者高堂堯攝）

造勢活動結束後，蔡英文也立刻在會場外發表談話，指出政府各單位全面掌握情況，中央災防中心亦即時一級開設，做好萬全準備、要展開最即時的救援，同時呼籲全台民眾近期要留意餘震的可能，務必保持警覺、並接收政府機關發布的正確訊息。

▲總統蔡英文（中）赴南投縣參加綠營誓師大會，不巧發生池上強震。（圖／蔡培慧競選總部提供）

▲總統蔡英文（中）赴南投縣參加綠營誓師大會，不巧發生池上強震。（圖／蔡培慧競選總部提供）

蔡培慧也於第一時間宣布今天暫停選舉活動，她說自己是921災民，也實際投入重建工作長達9年，完全能夠明暸當下驚慌的心情，但也認為這時候是全國同胞互相扶持、挺過災難的時刻，將與各鄉鎮同仁嚴加留意南投的影響跟需求，也請鄉親們務必、務必謹慎防震、冷靜沉著。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「七日孅」茶包2.7折超狂低價！酸甜好褦、體內環保

ET快訊
強震「全猿」逃走！外籍打教嚇壞　餅總也衝出休息室
Hold住姐急call玉里娘家！一聽「房子垮了」嚇壞
快訊／花蓮六十石山坍方！「近700人」受困
台灣強震登日本Yahoo首頁熱搜　萬人按讚集氣
快訊／台東強震　蔡英文坐鎮災害應變中心
快訊／連45震狂搖！花蓮玉里18:57地震　規模4.2
震央有「往北的趨勢」！台東6.8強震餘震不斷
玉里小七救援畫面曝！女房東「卡牆受困」　救難人員：給我撐開器
快訊／6.8強震傳災情　宏碁宣布捐款200萬元
玉里小7倒塌空拍畫面曝！側牆「90度躺平成頂樓」
快訊／林昀儒苦戰七局惜遭逆轉　收穫WTT挑戰賽男單亞軍！
快訊／強震首位罹難　花蓮水泥廠工人遭壓重傷身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

協同作戰！盧秀燕視訊連線饒慶鈴　致電中部花東9縣市關心災情

快訊／台東強震花蓮樓塌路裂　蔡英文坐鎮災害應變中心

綠南投造勢大會蔡培慧致詞時地震　會後宣布暫停競選活動

台中造勢活動遇6.8強震　江啟臣：盧秀燕威力撼動地球

掉落影片曝光！桃園運動中心天花板秒震塌　學生練球瞬間鳥獸散

同場未同台！連勝文稱蔣萬安「最適合北市」　「他一定會做得比我好」

侯友宜震後第一時間與徐榛蔚通話　「此時此刻應團結面對災情」

快訊／陸軍110人赴玉里設前進指揮所　上將司令親率幕僚坐鎮花東

台東6.8強震！花蓮頻傳嚴重災情　蔣萬安取消競選行程

快訊／6.8強震花蓮玉里房屋倒塌　蘇貞昌進駐災害應變中心

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

南宮珉、陸星材、李奎炯9月回歸 Disney+ 強檔接力全看起來！

台東6.4極淺層強震狂晃　全台有感！網嚇：搖好久

萌妹不聽勸弄翻餅乾罐　奶音說台語淚眼急收拾

「阿嬤被電梯吃掉了！」　2歲娃走失大哭警暖安撫

西門町重災區「一半店面空租中」　在地搖頭：房東還漲租

協同作戰！盧秀燕視訊連線饒慶鈴　致電中部花東9縣市關心災情

快訊／台東強震花蓮樓塌路裂　蔡英文坐鎮災害應變中心

綠南投造勢大會蔡培慧致詞時地震　會後宣布暫停競選活動

台中造勢活動遇6.8強震　江啟臣：盧秀燕威力撼動地球

掉落影片曝光！桃園運動中心天花板秒震塌　學生練球瞬間鳥獸散

同場未同台！連勝文稱蔣萬安「最適合北市」　「他一定會做得比我好」

侯友宜震後第一時間與徐榛蔚通話　「此時此刻應團結面對災情」

快訊／陸軍110人赴玉里設前進指揮所　上將司令親率幕僚坐鎮花東

台東6.8強震！花蓮頻傳嚴重災情　蔣萬安取消競選行程

快訊／6.8強震花蓮玉里房屋倒塌　蘇貞昌進駐災害應變中心

BLACKPINK Jisoo笑稱「高雄感覺是我的城市」　Rosé也曝：很好奇！

曾仁和好投MVP率猿4連勝　林子豪超大號全壘打開轟無用

U18學弟不怯場　岳政華敲碗中韓冠軍戰　

花蓮六十石山坍方！唯一聯外道路中斷　近700人受困山上

太陽「2.0版本」真的強　13分撂倒SBL衛冕軍台銀

專家揭「愛翹腳2原因」！網嘆：改不了　出現1警訊快就醫

協同作戰！盧秀燕視訊連線饒慶鈴　致電中部花東9縣市關心災情

Hold住姐急call玉里娘家！一聽「房子垮了」嚇壞　接視訊才鬆口氣

快訊／連45震！花蓮玉里18:57地震　規模4.2

震央有「往北的趨勢」！台東6.8強震餘震不斷

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

政治熱門新聞

花蓮有國小被震塌！　Kolas Yotaka憂心：玉里現在傷亡人數不明

大豐、TBC申請鏡電視取代TVBS鬧上NCC

黃偉哲：台南部分地區停水　地震造成水管破裂

蔡英文關切地震：政府持續待命

快訊／震不停！中央災防中心一級開設　蔡英文：相關機關展開即時救援

快訊／規模6.8強震狂搖！　國軍第二作戰區一級開設

林智堅復出喊「台積電也有不良品」 　他嗆不要臉揭站台目的

球場品質被罵爆　林智堅：台積電也會有不良品

快訊／陳時中路網10年計畫　洲美快延長1.9公里

國民黨團明告發瀆職　陳時中不滿嗆蔣萬安「還沒辭立委」

蔣萬安為何取名叫「萬安」？　周玉蔻曝：源自於我的著作

快訊／6.8強震全台有感　蘇貞昌16:00視察中央災害應變中心

民進黨桃園市黨部夾報攻擊　張善政晚間提告

快訊／花蓮玉里橋斷、屋倒　侯友宜宣布：新北特搜隊即刻前往救援

更多熱門

相關新聞

台中造勢活動遇6.8強震　江啟臣：盧秀燕威力撼動地球

台中造勢活動遇6.8強震　江啟臣：盧秀燕威力撼動地球

台中市長盧秀燕18日下午參與市議員陳政顯北區聯合競選總部成立大會時，遇上花東規模6.8強震，而隨後立委江啟臣致詞時表示，盧秀燕和陳政顯是現在地表最重要的候選人，連地表都搖動了，「可見兩人的威力是撼動地球的啦，面對剩不到70天的選舉，去投票就對了，希望大家投票給盧秀燕、陳政顯。」

快訊／玉長公路坍方！南安遊客中心毀損暫停開放

快訊／玉長公路坍方！南安遊客中心毀損暫停開放

同場未同台！連稱蔣最適合北市

同場未同台！連稱蔣最適合北市

台東6.8強震　蔣萬安取消競選行程

台東6.8強震　蔣萬安取消競選行程

林佳龍取消下半天所有競選行程　「我們的心與花東居民同在」

林佳龍取消下半天所有競選行程　「我們的心與花東居民同在」

關鍵字：

2022九合一大選南投縣長蔡培慧民進黨蔡英文池上強震

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮玉里房屋倒塌　傷亡不明

即／驚悚影片曝！花蓮玉里小7遭震垮　3樓建物成廢墟

花蓮高寮大橋斷裂！整條橋面塌陷

鹿野逾800塔位震毀　骨灰混合2方式告慰先人

看田馥甄高雄演唱會旁邊竟坐周子瑜

快訊／6.8強震狂搖！東里站月台崩坍「壓到自強號」

就是他！台中越獄犯陳坤和正面曝光

花蓮有國小被震塌！　Kolas Yotaka憂心：玉里現在傷亡人數不明

即花蓮山區走山畫面曝！多輛車被困

快訊／花蓮「赤科山」崩了！　400人受困

即／台東橘子山也崩了　居民驚喊走告：走山了

快訊／田馥甄再宣布取消2場演出！　剩不到4小時「原因曝光」

夫大戰保母10回合　她看手機影片崩潰

餘震不停！台東發生規模6.8地震

地震狂搖沒警報！他激推1款APP「提前倒數」

更多

最夯影音

更多
許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉
女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面